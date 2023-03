Návštěvníci hradu Kunětická hora se mají na co těšit. Hrad zahájí letošní sezonu v dubnu, zatím jen s jedním okruhem Dušan Jurkovič, básník dřeva. Ovšem v květnu bude po náročné rekonstrukci opět otevřen hradní palác a poprvé v novodobých dějinách bude veřejnosti zpřístupněno severní křídlo. Návštěva hradu stojí za to, potvrdil Jaroslav Černý, kterému děkujeme za fotografie, které pořídil na okruhu Dušan Jurkovič, básnik dřeva.

Kunětická hora. | Foto: Jaroslav Černý

Kunětická hora je vyvřelina v polabské rovině, 5 km od města Pardubic.

Diviš Bořek z Miletínka postavil hrad v gotickém slohu kolem roku 1420. Jak to v té bouřlivé době bývalo zvykem, stal se místem lidových táborů, nebo schovávanou po prohraných bitvách. Než přešel do vlastnictví Pernštejnů, byl v držení mnoha majitelů. Převážně ho však vlastnil rod Pernštejnů. 8. ledna 1491 byla prodána panu Vilému z Pernštejna za 3000 kop.

Natáčelo se zde pár filmů. Saxana (Dívka na koštěti) si zalétala nad Kunětickou horu a hrad se stal domovem čaroděje druhé kategorie Rumburaka. V nedaleké minulosti byla skála, na které stojí hrad, používána jako lom.

Na podzim byla otevřena zrekonstruovaná jižní věž hradu podle původního projektu Dušana Jurkoviče. Zrenovována byla celá věž, Červená i Zelená místnost. A zpřístupněny základy válcové věže. Otevřou se vám také krásné dechberoucí pohledy, které můžete spatřit z panoramatického ochozu.

Majitel hradu se snažil do věže vtěsnat co nejvíce tabulových informací, což - podle mého názoru - interieru uškodilo. Klidně mohly panely být v jiných prostorách, nebo jich mohlo být méně, nebo všechny dokumenty přenést do digitální interaktivní podoby v jednom panelu. Ale nejsem odborník na propagaci.

Jinak návštěva opravdu stojí za to. Byla udělána spousta práce. A kvalitně, dle mého laického pohledu.

P.S. Koutkem oka jsem tam zahlédl moderní zdviž (výtah), ale dále jsem nepátral, k čemu se používá.

Jaroslav Černý

Hrad Kunětická hora se pro veřejnost otevře v dubnu, a to o sobotách, nedělích a státních svátcích (7. a 10. dubna), vždy od 10 do 16 hodin. V dubnu zatím bude k vidění pouze základní okruh Dušan Jurkovič, básník dřeva. Od 5. května bude po náročné rekonstrukci opět otevřen hradní palác a kaple sv. Kateřiny.

Hradní palác s věží od 5. května: Prohlídka zahrnuje interiéry hradu vybudovaného pány z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. Poprvé v novodobých dějinách bude veřejnosti zpřístupněno severní křídlo paláce. Součástí prohlídky je dále např. sklepení s archeologickými nálezy, reprezentační rytířský sál, zbrojnice, inovovaná expozice parforsních honů a výstup na věž. Prohlídky jsou samostatné a jejich uváděná délka je tak pouze orientační - záleží na návštěvnících, kolik času na prohlídce hradu a expozic stráví. Součástí prohlídky paláce je v každou celou hodinu (mimo individuálně objednané skupiny) výklad o historii Kunětické hory na palácovém nádvoří.

Kaple 5. května: Kaple sv. Kateřiny Alexandrijské s původní sklípkovou klenbou byla vybudována Pernštejny na přelomu 15. a 16. století. V interiéru naleznete mj. mimořádně kvalitní barokní oltářní obraz zpodobňující svatou Kateřinu, patronku učenců, i s jejími atributy. Zajímavostí je mramorová deska v triumfálním oblouku připomínající návštěvu císaře Františka I. s rodinou v roce 1820, a odkryté nápisy na stěnách, pocházející většinou z konce 17. století (různé letopočty a podpisy). Ke kapli přiléhá barokní kaplička sv. Barbory z počátku 18. století. Z terasy u kaple je hezký výhled na Pardubice, Chrudim a Železné hory.

