Květinový festival svobody připomněl 60. léta. Plastici zahráli zřejmě naposled

/FOTO/ Květinový festival ve znamení Franka Zappy. To byl 5. ročník festivalu svobody, který se nedávno vrátil do Vraclavi na statek. Vrcholem akce byla undergroundová kapela The Plastic People of the Universe, která fanoušky nemile překvapila.

Květinový festival. | Foto: Marcela Dimitrová