Ví, jaké to je, když ve vás, jako dítě v ústavní péči, nikdo nevěří, a snaží se to měnit. O tom, jak v 19 letech založil organizaci Děti v akci / Společně pro dětské domovy z.s. a čemu se věnuje, hovořil tentokrát Ladislav Samek na besedě se studenty pardubického Gymnázia Mozartova.

Po uvedení před studenty předstupuje Ladislav Samek. Někdo by si mohl říci, že se jedná o výjimečný okamžik v jeho životě, když jde přednášet pomalu svým vrstevníkům, pro Samka to je však docela normální pondělí. Podobné besedy má totiž téměř každý týden. Důvodem je, že před třemi lety založil organizaci Děti v akci, v níž zároveň působí jako ředitel, a od té doby se o této tématice snaží šířit povědomí.

Přednášku otevírá svým osobním příběhem, v němž popisuje, jak si on sám prošel ústavní i náhradní rodinnou péčí. V průběhu vyprávění popisuje jednotlivá ústavní zařízení, do nichž mohou být děti umístěny, přičemž svá slova doplňuje jak osobními zkušenostmi, tak i statistikami o počtu dětí, které se v nich v současné době nacházejí.

Vzhledem k tomu, že v těchto zařízeních Samek pobýval, ví, s čím se některé z dětí potýkají – skepse ze strany druhých, nedostatečná podpora, nemožnost rozvíjet svůj talent či zkrátka dělat to, co je baví. „Když jsem v dětském domově jako dítě řekl, že bych chtěl hrát fotbal, bylo mi na to řečeno, že kdybych začal hrát já, chtěl by to potom každý,” vzpomíná na to, jak rychle byl jeho sen zahozen. A právě tento přístup chce se svou organizací změnit.

Tým organizace Děti v akci tak tráví víkendy s dětmi z dětských domovů. Ať už dorazí za nimi, aby si společně zasportovali, nebo je vezmou někam na výlet. Mimo to pořádají pro děti talentovou soutěž, která připomíná Československo má talent mezi dětskými domovy, letní pobyty a na Vánoce zařizují, aby děti dostaly to, co si přejí.

Momentálně organizace připravuje pobyty na prázdniny pro děti a víkendy má zaplněny návštěvami v dětských domovech až do konce školního roku. Mimo to spolupořádá 18. června oslavy 70 let od založení dětského domova v Nové Vsi, na nichž je vítána i veřejnost.

Pokud chcete být průběžně informovaní o aktivitách Dětí v akci, lze je sledovat na sociálních sítích či navštívit jejich web www.detivakci.org.

Tereza Čaladi