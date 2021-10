Co vlastně znamená společensky odpovědné podnikání? Taková firma třeba zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, funguje jako sociální podnik, pořádá veřejné sbírky, své zaměstnance vysílá jako dobrovolníky, finančně či materiálně podporuje činnost neziskových organizací. Není to samozřejmost ani povinnost. Oceňme tedy ty firmy, které svůj potenciál ve společnosti využily na maximum a pomáhají.

Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy. Těžko lze najít oblast života, které by se některá z nich nevěnovala. Dobrovolní hasiči, kteří pomáhají a navíc v obci pořádají akce pro děti. Volnočasové kroužky, které děti vzdělají i baví. I tady působí dobrovolníci, i tyto organizace jsou neziskové. Veřejnost má nyní možnost nominovat ty, kteří pro své okolí dělají něco navíc.

Právě výše zmíněné vyjádření podpory a poděkování je hlavním cílem Oceňování dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje. To už pojedenácté připravuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem „Jsem rád, že dobrovolnictví a společenská odpovědnost se v Pardubickém kraji stále rozvíjí. To významně pomáhá neziskovým organizacím jak v jejich práci, tak při uskutečňování mnoha prospěšných projektů,“ nechal se slyšet Pavel Šotola, krajský radní za sociální péči a neziskový sektor, který má zároveň každoročně nad akcí záštitu. Pravidelně také jmenuje nezávislou komisi složenou ze zástupců veřejné správy, nezisku a podnikatelů. Ta vybírá z obdržených nominací vždy několik nejzajímavějších počinů.

Takoví lidé možná žijí vedle vás. Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají. Poděkujte jim – nominujte je na ocenění Dobrovolník, Nezisková organizace a Společensky odpovědná firma roku 2021. Nominovat výjimečné osoby, organizace i firmy může kdokoliv prostřednictvím online formuláře na webu www.nevladky.cz/nominace-oceneni do 31. října. Poté se sejde odborná komise a ocení několik z nich. Slavnostní vyhlášení oceněných počinů proběhne 6. prosince v Pardubicích.

Karolína Benešová je vážně nemocná, i tak stihla v roce 2020 odpracovat téměř 200 dobrovolnických hodin při péči o seniory a osoby s mentálním postižením v centru denních služeb Světlanka svitavské charity. Manželé Kosinovi se starají o své 4 děti. A k tomu pomáhají klientům se zrakovým postižením v TyfloCentru Pardubice. Tereza Němcová společně s partou dalších nadšených dobrovolníků pořádá již pět let charitativní běh přírodou okolím malé vesnice Nová Ves u Litomyšle.

