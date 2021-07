Koncem padesátých let, kdy se realizovala výstavba bytovek na konci ještě nedobudované Sakařovy ulice, snažili se architekti a urbanisté zachovat charakter klidové zóny dosavadní pardubické ,,vilové čtvrti". A dosud se zdálo, že nebyli tak úplně ,,tupí", a že se jim povedlo v rozestupech mezi vystavěné domy utvořit oázu zeleně se stromy a keři, včetně prostoru pro aktivity nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Jako pamětník, který se nastěhoval na podzim 1958 do zpola dostavěnému domu čp,1329-30 (dům bez omítek, ve sklepě se dodatečně budoval bunkr domovního úkrytu), kolem sahara a staveniště. To, že se okolní prostor proměnil do dnešní podoby, mají zásluhu prvoobyvatelé, kteří své okolí zvelebovali. Sázeli stromy, keře, dláždili chodníčky mezi domy, budovali dětem pískoviště, planýrovali prostor pro volejbal, či malou kopanou, v zimě pomocí kýblů s vodou tvořili kluziště, pod okny sázeli květiny. Město dovybavilo prostor lavičkami na betonových podstavcích, věšáky na prádlo a klepad|y.

Věřili jsme, že jako v jiných sídlištích jsou, tak i náš klidový prostor zůstane v záměrech urbanistů neměnný. Jak čas přinášel změny, nastaly problémy se sečením trávy, marné byly intervence i naše pokusy zvládnout to vlastními silami, tráva rostla, že i děti školou povinné se v ní ztratily. Kdo to zaplatí, když objevivší se vlastníci jsou nedostupní. Teprve splněním volebního příslibu p. J. Menšíka k nápravě došlo. Náš společný zájem obyvatel této lokality nezůstal pouze u vnitřního prostoru. Považova|i jsme za nutné připomenout se našemu obvodu MO 1. za celou stárnoucí Sakařovu ulici, že tato část města je opomenuta oproti mladším sídlištím. Náš požadavek o úpravu stromořadí, vydláždění obou chodníků až po zed' věznice, a hlavně úpravu přeplněných odpadových kontejnerů před zdejším obchodem. Jejich estetické a hygienické stanoviště jsme několikrát doložili fotografiemi, je ostudou nejen obvodu MO1, ale celých Pardubic. Co nabízí pohled na ně cestujícím na vedlejší zastávce MHD, nastupujícím dětem blízké školky, studentům nedalekých ěkol a zákazníkŮm, zastavujících zde a mířících k samoobsluze. V roce 2016, dopisem na naše výhrady odpověděl starosta MO1. lng,arch, J. Menšík mimo jiné, že v současné době je zadávána projektová dokumentace na chodníky a po současně prováděné akci VAKU - nová kanalizace, s následnou úpravou povrchu ce|é vozovky, dojde vzápětí k renovaci chodníku.

Rekonstrukce silnice skončila 31. 7. 2017, chodníky zůstaly dodnes v rámci slibu. Stromořadí mělo být dle slibu vyhodnoceno v r. 2017. Vybudování kontejnerového stání na tříděný odpad je údajně součástí úprav vnitroblokukolem bytového domu čp,1325-26 již od r. 2O14 v plánu. Na náš dopis paní starostce Bc. Aleně Stehnové ze dne 12. 5. 2019, v němž jsme žádali o pozornost úřadu v daných problémech a nesplněných příslibech,jsme bohužel odpověd'neobdrželi a ani žádné přísliby plánovaných akcí pro příští období v ,,Pardubické jedničce" jsme nezaznamenali. Je něco špatného na našem zájmu, aby tento frekventovaný ,,chvost" Pardubic se dostal na odpovídající úroveň? A nyní se opět vracíme k vnitrobloku ohraničeném ulicemi Sakařova, Bezdíčkova, Sezemická a Ve Lhotkách, konkrétně s parcelou kú, 864/68, kde hrozí neúměrná zástavba. Většina obyvatel našehobloku již projevila jasný nesouhlas, chceme věřit, že se tentokrát postaví zastupitelé na stranu spravedlnosti. Nepřehlédněte zničení přírodního prostředí s jeho významem pro kvalitu města, charakteru lokality ,,vilovka". Jako zástupce v postavení účastníka územního řízení pro stavby v daném městském obvodu odpovídáte za uplatnění námitek protí projednávanému stavebnímu záměru, který zjevně svojí funkcí, významem či vlivem na své okolí může urbanisticky, dopravně či jinak, ovlivnit okolní části města. V posouzení záměru ve ,,stabilizovaném území" se svébytným charakterem a přijeho zachování lze zabránit necitlivým a nepřiměřeným stavebním zásahům, včetně odmítnutí zástavby vůbec. V městských čtvrtích jsou stovky takových ,,stabi|izovaných území". Je snad záměrem stále nedokončeného Územního plánu města generální potlačení zeleně a vytvoření betonového města?

Miroslav Chaloupka, s pověřením SVJ Sakařova