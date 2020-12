Na začátku pandemie covid-19 logistici několikrát zabezpečili vykládku leteckých zásilek zdravotnického materiálu, který pak dále distribuovali po celé České republice. Přepravili stovky tun materiálu ze skladů Správy státních hmotných rezerv, pravidelně vyčleňují své zdravotníky do odběrových týmů a už více než měsíc vysílají své vojáky na pomoc nemocnicím a sociálním zařízením.

V domově pro seniory si uvědomili, co je v životě důležité

Když v Domově pro seniory v Poděbradech nastoupila skupina logistiků velitelské roty 14. pluku logistické podpory na svoji první službu, čekal vojáky nelehký úkol. Místo za volantem vojenské Tatry vyměnili za péči o nemocné spoluobčany. Většina z nich ani netušila, jak jim čas strávený domově pro seniory rozšíří obzory a změní životní priority.

„Po celou dobu, co jsem se pohyboval mezi těmi hodně nemocnými klienty domova, jsem přemýšlel nad tím, jak si nevážíme běžných věcí. Myslím tím zdánlivě samozřejmých věcí, jako že chodíme, funguje nám hlava, máme obě nohy a ruce. Jak si nevážíme toho, že máme rodinu a kamarády kolem sebe. Ale také to, jak se člověk může lehce dostat na druhou stranu a bude také potřebovat něčí pomoc. Nic není samozřejmost,“ popisuje své pocity a zkušenosti nadrotmistr Tomáš Sochor, vedoucí praporčík velitelské roty.

„Velký obdiv a úctu si zaslouží všichni, kteří tuto práci dělají. Ať už v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních. Vyžaduje to jejich obrovské úsilí a nasazení nad rámec běžných pracovních povinností. Když zde pracujete, uvědomíte si, co je skutečně v životě důležité. Jedna věc mne opravdu mile překvapila – jak málo stačí, aby člověk udělal někomu radost,“ dodává nadrotmistr Tomáš Sochor.

V Domově pro seniory v Poděbradech měli vojáci během svého působení dost času, aby si uvědomili, s jakými problémy se zaměstnanci i klienti domova potýkají a co by jim mohlo aspoň trochu pomoci. Proto se vojáci z velitelské roty rozhodli, společně s kolegy z oddělení logistiky, uspořádat pro ně sbírku. Výtěžek sbírky z oddělení logistiky použili k nákupu kávovaru. Za zbývající prostředky zakoupili také ochranné pomůcky a další spotřební zboží. V pátek 18. prosince společně navštívili ředitele domova Jaromíra Nováka, aby mu vánoční dar pro zaměstnance a klienty domova předali.

„Je přinejmenším obdivuhodné, jak naši vojáci neváhají obětovat svůj čas, své pohodlí a chtějí pomáhat druhým lidem. Ať jsou to nemocnice nebo domovy pro seniory, vojáci se dostávají do situací, na které nejsou v mnoha případech připraveni. Z pohledu vojáka, který není zdravotník ani lékař, je mu něco málo přes 18 let, to je rozhodně zkušenost, která mu změní pohled na život. Vojáci, kteří se rozhodli pomáhat nemocným a nemohoucím lidem, viděli, jak tenká může být hranice mezi životem a smrtí. Práce v takovém prostředí je velmi obtížná fyzicky, ale také psychicky. Když s vojáky po návratu na útvar hovořím, cítím, že jsou spokojeni s tím, jak to zvládli a že mohli pomoci. Všem našim vojákům za to patří velké poděkování. Jsme rádi, že takoví lidé slouží u našeho pluku," chválí vojáky, kteří pomáhali, praporčík Robert Švejda, vrchní praporčík 141. zásobovacího praporu a zastupující vrchní praporčík 14. pluku logistické podpory.

Helena Řebíčková