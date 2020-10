Pardubický kraj vyhlásil v červnu 2020 soutěž pro studenty středních škol na vytvoření loga pro regionální datovou síť LabeNET.

Vítěz Lukáš Vaněk (uprostřed). | Foto: škola Delta

Soutěže se zúčastnili studenti s celkem 75 návrhy. Ty posoudila porota v čele s grafickým designérem MgA. Petrem Korunkou. Většina finálových návrhů byla od studentů Střední školy informatiky a ekonomie DELTA, vysokou účast měli i studenti SPŠE a VOŠ Pardubice. Celkovým vítězem se stal Lukáš Vaněk z DELTY.

Porota ocenila čistý, jednoduchý design, který pracuje s náznakem, není prvoplánově popisný, přesto se odkazuje k řece i optickému vedení kabelů. Používá pouze dvě barvy a celkovou jednoduchost logotypu i nápadu podporuje volbou vhodného písma, se kterým pracuje hravě a využívá rytmus jeho tvarů. To v souhrnu představuje zajímavý a dobře zapamatovatelný výsledek.

„Mým cílem bylo udělat co nejvíce minimalistický návrh, do kterého se promítne název s řekou Labe. Díky tomu je tam ta vlnka. K tomu jsem trochu upravil typografii, aby to nebyl jen tak obyčejný font, a aby to při tom minimalismu dávalo smysl,“ řekl autor vítězného návrhu Lukáš Vaněk. Vítěz získal od Pardubického kraje kvalitní notebook. Kromě toho kraj dílčími cenami v podobě externích disků ocenil i tři další finalisty.

Na druhém místě skončil Martin Faltus ze školy DELTA. Cenu za využití symbolu koně získal Kryštof Krátký ze stejné školy. Cenu za formu prezentace své představy spojení koně a vody dostal Lukáš Vondráček ze SPŠE a VOŠ Pardubice.