Malířka Hannah Brown: Všednost často dělá běžný život neviditelným

V průběhu dubna hostí výstavní prostor v předbraní Zelené brány výstavu obrazů malířky Hannah Brown. Přijďte se podívat na olejomalby, které vám pomohou odhalit úžasné barvy každodennosti. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Vstup je zdarma

Olejomalba. | Foto: Hannah Brown