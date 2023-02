FOTOGALERIE: Maturanti holického gymnázia vyprodali pardubický Ideon!

My, jelikož jsme nějak časově nezvládli vánočně laděnou expozici, jsme ke Kudrnovým do Trusnova vyrazili v sobotu dopoledne, dne 28. 1. 2023. Josef Kudrna III. nám věnoval snad dvě hodiny svého času, poutavě nám vyprávěl historii vzniku tohoto projektu, a hlavně, ukázal nám zajímavé vystavované předměty, stroje i zařízení. Musím přiznat, že i já jsem některé věci viděl poprvé v životě.

Chcete-li se inspirovat, neváhejte a podívejte se na obrázky. Pokud vás zaujmou, určitě do Trusnova také zavítejte. A ještě něco "napráším" na závěr. Paní Jitka Kudrnová režíruje místní ochotníky. Ti v době předcovidové nazkoušeli představení Dařbuján a Pandrhola. Bohužel, covid premiéru pozdržel, a tak se jí dočkáme až letos v dubnu. Že to bude opět trhák, tak o tom není žádných pochyb. Kdo tam již nějaké představení zažil, ví, o čem mluvím. Hrát by se mělo o každém víkendu v dubnu. Tak přátelé, vzhůru do Trusnova!

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň