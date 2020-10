„Nikdo z nás si nedovedl představit, že přijde totální paralýza kultury a čas ekonomické nejistoty. Dokonce jsme se nějaký čas ani nesměli potkat, protože jsme příliš početná kapela. Ze dne na den se z nás stali amatérští učitelé, kuchaři a krotitelé vlastních dětí, uzamčení v panelákovém bytě, s podivným pocitem bezmoci a strachem o blízké. Píseň Balkónová vznikla v květnu, nejen z vděčnosti k andělům v první linii, ale i k našim přátelům, fanouškům a podporovatelům, kteří nabídli pomoc,“ konstatoval kapelník skupiny Marien Vít Troníček.

„Napsat píseň v takové atmosféře je dvojsečné. Téma je na jedné straně až depresivně smutné, na druhou stranu je tvorba pro kumštýře způsob, jak se z toho nezbláznit. A je to také příležitost, aby z toho špatného období vzešlo alespoň něco hezkého,“ poznamenal Vít Troníček, jehož potěšilo, že i nový videoklip v sobě má silný příběh.

Kapela Marien si v něm ale hlavní roli nezahrála. Celým klipem doslova protančí Marika Tobišková ze Žamberku, talentovaná, kreativní dívka a lektorka výrazového tance, které se píseň Balkónová silně dotkla.

„Tanec nesmí být něčím, co pouze obalí naše tělo z povrchu. Měly by to být naše myšlenky, vzpomínky, imaginace, emoce, obrazy, barvy, vůně, všechno možné, co zaplní naše tělo i zevnitř. Ano, tanec je pohyb, ale rozhodně ne pouze fyzického těla. Měl by být pohybem toho, co se děje uvnitř nás. Díky tomu můžeme dostávat naše myšlenky do reálného světa a promlouvat k němu. Je to jazyk, kterému rozumí celý svět,“ prohlásila Marika Tobišková.

O vizuální stránku klipu se postaral fotograf Josef Šulc, který pro nevšední atmosféru zvolil liduprázdné uličky historického centra Pardubic. Natáčelo se proto v časných ranních hodinách a už při prvních krocích Mariky, za podmanivého zpěvu Karoliny Böhmové, bylo zřejmé, že se odehrává něco pozoruhodného.

Strach a tíseň i krása lidství a člověčiny

„V našem folkovém žánru je tradičně kladen důraz na sdělení a přirozenost projevu, už vůbec nejsme taneční hudbou a málokdy se písně nějak umělecky stylizují. Ale jsem v úžasu, jak přesně se Marice tancem podařilo vyjádřit celou tu plejádu pocitů, kterými jsem při psaní textu prošel. Od strachu a tísně přes nepohodlí a zlost až po vděčnost a krásu lidství a člověčiny, které tahle doba v lidech probouzí,“ sdělil Vít Troníček.

„Jsem rád, že se skupina Marien tímto působivým videoklipem rozhodla poděkovat všem, kteří pomáhali a stále pomáhají v těchto těžkých časech a že se k této chvályhodné myšlence připojil i Pardubický kraj,“ konstatoval radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Kromě Pardubického kraje bohulibý nápad skupiny Marien podpořilo i město Pardubice, Nemocnice Pardubického kraje, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Městská policie Pardubice i Agentura vojenského zdravotnictví Armády České republiky.

Píseň Balkónová se objevila na novém albu skupiny Marien 2020, které vyšlo v srpnu jako výsledek crowdfundingové sbírky serveru Startovač.

Tomáš Dvořák