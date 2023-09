Výkony herců v Maryše byly vynikající. Kdo již představení viděl, jasně pochopí, proč byl za roli Lízala pan ředitel VČD Petr Dohnal nominován do širší nominace Ceny Thálie 2023.

Východočeské divadlo. | Foto: Jaromír Pýcha

Není to tak dávno, kdy jsme se zastavili v Jimramově a zašli k rodnému domu bratří Mrštíků. Je to ještě míň dávno, přesně řečeno v sobotu dne 9. 9. 2023, kdy jsme navštívili VČD a zhlédli hru, kterou se před téměř 130 lety bratrům Mrštíkům podařilo napsat, která je dodnes považována za jeden z vrcholů českého národního dramatu a která navíc stále žije a dráždí režiséry k novým a novým jevištním zpracováním.

Příběh násilím provdané vesnické děvčice vzbuzuje i dnes silné emoce a zcela současné otázky: Co všechno si lze koupit, nebo naopak prodat? Jaká je cena lidského života? A má život vůbec cenu? A co když je to s tou Maryšou všechno ještě trochu jinak, než se na první pohled zdá? (Pozn: dovolil jsem si částečně citovat z programové nabídky VČD).

Maryša je týraná, všichni před tím ale zavírají oči, říká režisérka Jandáčková

Další nádherné představení v našem VČD je poutavé, moderního pojetí, které je však z pohledu diváka naprosto přesvědčivé a neodchyluje se od předlohy. Má spád, nádhernou scénu, 120 minut profesionálního kulturního menu s nádherným prožitkem. Výkony herců byly vynikající, kdo již představení viděl, jasně pochopí, proč byl za roli Lízala pan ředitel VČD, Petr Dohnal, nominován do širší nominace Ceny Thálie 2023!

Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asociace, nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců s působením na území České republiky. Za předvedené výkony by si nominaci zasloužilo určitě i více herců tohoto představení…Například Josef Láska. Ten roste ve špičkového divadelního herce české divadelní scény představení od představení, každou svou rolí! Dokonalá byla tradičně Martina Sikorová i další. V Maryše hraje Josef Láska více než přesvědčivě Vávru a dokázal vynikajícím způsobem ztvárnit postavu, která byla ve skutečnosti věkově daleko starší.

Pro odlehčení bych snad jen dodal, že tomu Vávrovi nerozumím. Vždyť minimálně od premiéry (ta byla v červnu 2023) musí vědět, že to kafe nemá pít! A on ho zase všechno „vylemtá“, motá se po něm jako káče, aby nakonec „natáhl bačkory“! Seděli jsme v jedenácté řadě, výhled super, snad to mělo jedinou drobnou chybku. Kdybych seděl v řadě první, určitě bych diváky v řadách za sebou svým příkladem strhl k potlesku ve stoje! Všichni, kdož se na tomto představení podíleli, by si to určitě zasloužili… Já byl však v jedenácté řadě, takže bych mohl svým příkladem postavit už snad jen zvukaře za mnou, který by si mého gesta měl šanci všimnout asi jako jediný. V předních řadách nikdo tento nápad nezrealizoval. Škoda.

Divadlo zahájilo sezonu. Diváky čeká muzikál o Kašparovi i kultovní pohádka

Z divadla jsme odcházeli v sobotu plni dojmů, tím spíše, že jsme se dozvěděli i obrovskou novinu, kterou je užší nominace na Cenu Thálie v oboru muzikál, opereta a jiný hudebně-dramatický žánr za ztvárnění role Emilie Marty v muzikálu Makropulos musical v režii Petra Novotného. Jméno Petry Janečkové se v nominacích na Thálii objevuje poměrně často, připomeňme její širší nominace za role Širy v Mikve či královny Alžběty II. v Audienci u královny. Vůbec nechci tvrdit, že divadlu rozumím (fotbalu taky nerozumím…), ale vnitřně jsem přesvědčen, že tentokrát to vyjde a paní Petra tím pádem v Cenách Thálie srovná skóre se svým manželem Ladislavem Špinerem na 1:1. Ten získal tuto cenu v kategorii herců do 33 let již v roce 2010.

Pro zajímavost zmíním ještě jednu nominaci na Cenu Thálie 2023, která nesouvisí s VČD. V oboru opera je součástí širší nominace paní Barbora Perná za titulní roli v inscenaci Rusalka, kterou uvádí Moravské divadlo Olomouc. Proč to zmiňuji? Mnozí z vás měli totiž možnost tuto skvělou interpretku vidět a slyšet osobně v rámci Adventního večera Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích dne 12. 12. 2019. Gratulujeme nominovaným a budeme přát, ať to všem dopadne! No, a vy přátelé, choďte do divadla, přijdete na jiné myšlenky!