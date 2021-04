Máte doma nadané dítě? V Pardubicích může chodit do třídy s rozšířenou výukou

Čtenář reportér





V březnu to bylo 10 let, co se učitelský sbor v ZŠ Staňkova v Pardubicích rozhodl rozvíjet potenciál talentovaných dětí. Ty v aktuálním školství nemají tolik opory jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. ZŠ Staňkova se tak stala jedním z center, které má s nadanými žáky dnes už dlouholeté zkušenosti.

Ze ZŠ Staňkova v Pardubicích. | Foto: archiv školy