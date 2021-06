Každý rok koncem května se koná v Horním Jelení tradiční Festival trampských písní, letos to bude již 45. ročník. Festival svým repertoárem trampských písní patří k ojedinělým akcích tohoto žánru nejen u nás, ale i ve světě. Festival byl založen na podporu vymírajících trampských písní před rozmachem country a folku.

Ale jak to bylo vlastně na začátku? Tehdy mladý začínající tramp Jiří Fred Jedlička zasvětil celý svůj život trampování, trampským písním a lásce k přírodě. Zejména pak mu učarovaly trampské písně. A protože v té době, ale i potom na tzv. Festivalu trampských písní Porta byly trampské písně vytlačovány až někde na okraj právě před country a folkem, rozhodl se Fred pro záchranu klasických trampských písní něco udělat. V té době to ale nebylo vůbec lehké, taková akce s větším počtem návštěvníků i hudebníků musela být povolena. Copak na místní úrovni tomu velmi fandil a pomáhal, jak se dalo, tehdejší předseda NV Antonín Koblížek, horší to už bylo na okresní úrovni, tam ONV, OV SSM, Národní fronta s tím nechtěli mít nic společného, protože tramping jako takový nebyl organizován a žil si svým svobodným životem v přírodě.

Fred ale byl usilovně přesvědčen, že je třeba trampským písničkám pomoci, aby podobně jako Hašlerovky neupadly v zapomnění, a tak se rozjel do Prahy na ústřední orgány a počalo velké vyjednávání na ministerstvu vnitra, kultury a UV SSM a tady právě narazil na nadšence pro zrod akce v Jelení a tím byl Wiliam Pavlíny, který pomohl v jednáních. A i když to byla konkurence Porty podařilo se to prosadit a akce byla na světě. Fred ještě několikrát musel zajet do Prahy, ale Festival trampských písní se mohl uskutečnit.

Okresní orgány, když to Praha posvětila, tak se již nebránily pomoci festivalu se slovy: ,,Ale soudruhu, to jste nemusel do Prahy jezdit, my bychom Vám přeci pomohli." Prostě obrátili, jak zafoukal vítr.

Tato zpráva se rychle rozšířila i mezi kamarády a zejména staří trampští skladatelé byli rádi, že se jejich písně opět ve velkém začnou hrát. Byli to autoři jako např. Jarka Mottl, Pedro Mucha, Pepík Sláma, Gusta Špaček, Jožka Slavík, Joska Hlaváček, Karel Brožek, Duo Červánek a z těch mladších Jaroslav Velinský (Kapitán Kid), Wobi, Duo Blanice. A tak se začátkem sedmdesátých let Festival trampských písní založil, vedle již zmíněného Antonína Koblížka to byli i kamarádi Jan Jabůrek, Jan Svoboda a Jiří Fred Jedlička, to byli zakladatelé festivalu.

O festival rok od roku začínal být eminentní zájem, ze stran trampských skupin, protože to byl festival, který nesl ve svém názvu festival trampských písní a skutečně se pořadatelé prali o to, aby se tu trampské písně hráli a nebyla z toho druhá Porta. Diváci pak kvitovali, že je to ryze trampská akce i z trampským ohněm, u kterého se často hrálo až do ranních hodin, byl založen na kamarádství, jako na vandru a rovněž i skutečností, že vstupné bylo nejlevnější u nás a děti, postižení spoluobčané měli vstup zdarma. Rovněž i čaj zdarma pro děti, byl návštěvníky hojně opěvován. Pořadatelé neměli žádných zkušeností a tak se každým rokem festival a jeho soutěžní regule vylepšovaly, aby vyhovoval co největšímu počtu trampů-kamarádů, a tak se i stalo, že se na festival přihlásilo i několik desítek trampských skupin a začali festival navštěvovat i trampští emigranti z ciziny a o festivalu se mluvilo i za mořem.

Tolik skupin se ale nedalo časově zvládnout a tak došlo k podmínce, že do soutěže bude vpuštěno prvních dvacet čtyři přihlášených trampských skupin. Další výraznou novinkou festivalu bylo i to, že kamarádi Jirka Balcar Krokodýl spolu s Fredem Jedličkou založili trampské archívy, prvním archívem byl archív trampských ohňových písní a to proto, aby každá druhá skupina nehrála ty nejznámější trampské písně a to byl další přínos k oprášení méně známých trampských písní a došlo k obohacení nabídky skupin pro diváky o další, staré trampské písně.

Fred a Krokodýl založili další archívy jako např. archív trampských osad, trampských časopisů, řezbářů, osobností atd. a postupně se k nim přidali i kamarádi Medvěd, Hombre a Zdena. Každým rokem tyto archívy byly k dispozici zdarma kamarádům na festivalu a ti toho hojně využívali k získání potřebných informací z historie trampingu, který mimochodem v r. 2018 oslavil 100. výročí od svého vzniku a Festival svým 45. jubileem ukrojil tedy značný kus z této historie.

Trampské archivy zaujaly ne jednoho kamaráda a ti začali do archívu hojně přispívat nejprve informacemi, ale později i trojrozměrnými archiváliemi a tím pořadatelům udělali vrásky na čele, protože oni s tím nepočítali a nevěděli co s těmi předměty? A tak Fred spolu s dalšími aktivními pořadateli se rozhodl založit trampské muzeum, o kterém se začalo hodně mluvit na československých potlaších, ale z prvotní myšlenky, kterou si odsouhlasilo více jak 150 přítomných sheriffů na Dunaji, se zvrtla jiná varianta a to místo stálého trampského muzea, aby se trampské artefakty předávaly do N. muzea. Toto zvrtnutí od odsouhlasené dohody se nelíbilo části trampů, které zaujalo to stálé trampské muzeum a tak i tuto myšlenku začal hojně podporovat Fred se svými přívrženci a do doby nežli by vzniklo to stálé muzeum, založili z mnoha set artefaktů Mobilní trampské muzeum, které uskutečnilo již přes více jak sedmdesát výstav trampského muzea na území České a Slovenské republiky a v loňském roce oslavilo své 10.leté výročí od založení. Samozřejmě že o stálém trampském muzeu se neúnavně vyjednává, v posledních několika letech na KÚ Královéhradeckého kraje a muzeum by mohlo vzniknout v kempu Stříbrný rybník u H. Králové.

Za dobu konání festivalu se zde vystřídalo i mnoho vzácných hostů jako např. známý komik a tramp Jaroslav Štercl, Jitka a Sandy T. O. Mimo zákon, Jitka Vrbová, Tulák Chárlí, Marko Čermák, Medvěd Bier, Tony Linhart, Šedivka, Lili, Franta Hacker, a mnoho dalších.

Od 35. FTP předal Fred pořádání festivalu mladým Plavčíkovi Kubíkovi, Bože Kellerové (Jedličkové), Lence Kellerové (Jedličkové), Vencovi Šrautovi, rodině Brandových, Zdeně a dalším, kteří táhnou tu káru dál za nás starší a my starší se věnujeme výstavám trampského muzea a vyjednávání o stálém trampském muzeu. Za Fredovu celoživotní aktivitu v kultuře a trampingu mu byl udělen nejvyšší zlatý oscar a byl v jeho šedesátinách pozván na Celosvětový potlach do Austrálie.

Co říci na závěr, je na místě poděkovat všem pořadatelům a příznivcům trampských písní a trampského muzea za jejich přístup, pomoc, která je vždy na úkor jejich rodin, dalších zálib apod. Rovněž je potřeba poděkovat sponzorům, bez kterých by se takové akce také neobešly.

Ať žijí trampské písně a všem kamarádům přejeme zejména hodně a hodně zdraví v kruhu dobrých kamarádů u hřejivých táboráků s tou naší pěknou trampskou písníčkou.



Jiří Fred Jedlička