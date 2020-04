„Šlo o reakci na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, které opět povolilo přítomnost třetích osob u porodu. Osobně tento krok velmi vítám,“ sděluje radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Jako trojnásobný otec přítomný u porodu svých dětí mám vlastní zkušenost, že tato možnost je důležitá z mnoha důvodů. Mimo jiné také jako psychická podpora rodičky. Přece jen, když mohou nastávající maminky sdílet své pocity s blízkým člověkem, tak se cítí mnohem lépe, než když jsou v takové chvíli samy v cizím prostředí,“ dodává radní Valtr.

Celoplošný zákaz blízkých osob u porodu začal platit 18. března jako jedno z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření koronaviru.

Doprovod rodiček u porodu ale musí splnit několik podmínek. „Nemohou se u něj projevovat žádné známky onemocnění covid-19. Jeho teplota má být nižší než 37 stupňů Celsia. Měření teploty se provádí před vstupem do porodního boxu. Zároveň je nezbytné, aby doprovod po celou dobu používal chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest. Látková nebo improvizovaná rouška nestačí,“ vysvětluje mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

„Jsem za toto rozhodnutí moc ráda, i když nepatřím mezi ty, kteří by kvůli přítomnosti otce u porodu sepisovali nebo podepisovali petice. Podle mého názoru by na prvním místě měla být ochrana zdraví, a to jak maminek, dětí, tak i zdravotnického personálu,“ říká budoucí prvorodička Michaela Hošková. Ta se chystá přivést své dítě na svět v Pardubické nemocnici a doufá, že se do jejího porodu zlepší situace s pandemií koronaviru natolik, že nebude muset rodit v roušce. „To se přiznám, že si zatím nedovedu vůbec představit,“ svěřuje se budoucí prvorodička.

Návrat otců na porodní sály oceňuje i pardubický lékař Marek Dvořák, který by se brzy měl stát podruhé otcem. „Osobně bych přítomnost otce u porodu nezakazoval ani v době, kdy bylo opatření ministerstva zdravotnictví v platnosti. Porod je významný životní okamžik. Není šťastné, když mají zdravotníci zamezit přítomnosti blízké osoby, ať už jde o tento akt nebo třeba resuscitaci. Domnívám se, že vždy je to otázka komunikace a vzájemné dohody. Zdravotník by měl být zkušený partner, který dotyčného celou situací provede, ne protivník, co jen rozkazuje či zakazuje,“ je přesvědčen pardubický lékař. „Navíc pokud by byl nemocný jeden rodič, tak bude téměř jistě nemocný i ten druhý,“ doplňuje Marek Dvořák.

„Zatím všechno nasvědčuje tomu, že doprovod rodiček u porodu je u maminek a jejich blízkých z hlediska možných rizik zvládnutelný a zdravotníci jsou na tuto situaci připraveni. Děkujeme všem nastávajícím maminkám i jejich nejbližším za trpělivost a dodržování pravidel,“ uzavírá radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Tomáš Dvořák