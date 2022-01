Turnaj malé kopané Memoriál Miroslava Hemerky se pod tímto názvem hraje již od roku 1988 jen u nás, za sokolovnou v Dolní Rovni. Vždy 25.12., den po Štědrém dni. Dva mančafty postavila Roveň, tradičně jeden Dašice a Moravany. Hráči nad 35 let, borci, kteří jedou dál a táhnou tu káru i po nás, dříve narozených.

Kdo vyhrál? Nevím, ale to nebylo nikdy důležité. Já už jsem starej, tak jsem se ani nezdržel do konce… Ale vím. Vyhrálo nadšení, láska ke sportu, optimismus a chuť být stále fit! A to je kurňa fakt dobře a předzvěst toho, že zase bude dobře! Pevné zdraví všem!

Jo, nakonec jsem zjistil i konečné pořadí: 1. místo Roveň -červení, 2. místo Roveň - modří, 3. místo -Dašice -bílé dresy, 4. místo Moravany - zelené rozlišovací dresy. Ředitelem celého turnaje byl tentokráte Milan Meky Rojkovič a jako vždy, s přehledem sobě vlastním odřídil perfektně všechny zápasy legendární rozhodčí Ludvík Sponner z Jaroslavi.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň