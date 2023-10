/FOTO/ Městské slavnosti v Pardubicích to byl nejen sobotní lampionový průvod a laserová show, ale také spousta báječných koncertů, historických aut a chutných pochoutek na Pernštýnském náměstí. Pátečnímu programu kralovala Petra Černocká.

Petra Černocká. Saxana. | Video: Jaroslav Černý

Městské slavnosti 6. a 7. října 2023 v Pardubicích

Jednou z hvězd Městských slavností Pardubice 2023 byla Petra Černocká, neboli Saxana. Známá tím, že v Pardubicích prováděla kouzla nejhrubšího zrna. Teda kouzla si přivezla s sebou. Do natočeného materiálu se vloudil třes v obraze. Až později jsem zjistil, že mi vedle stojící sousedka okopávala stojánek s kamerkou v rytmu písní "Saxany", který z jejich písní ani po letech nevyprchal. A jako "baba" vypadá Petra opravdu dobře. Možná by bylo potřeba trochu chvály přenést na manžela. Jako doprovod na dvanáctistrunku byl výborný.

Ale jako je na obloze více než jedna hvězda, totéž patřilo i k Městským slavnostem. Třeba tělocvičitelky, mladé kostýmované mažoretky, neodolatelné dětičky, gymnastky na podiu i zavěšené na "lajntuchu", na kterém prováděly svoje kejkle. Velká přehlídková show automobilů značek Ford, Porche, Praga, Škoda, ale i motocyklů poháněných řemenem.

Dostatek atrakcí pro děti i dospělé dokresloval bezstarostný život v ty pardubické dny i noci. Stejně jako vloni zklamal průvod kočárů. Přivezl pouze představitele města. A navíc se na třídě Míru docela složitě vyhýbaly s linkovými autobusy. Pro to není chodník tím pravým místem.

Zlatým hřebem byl místo tradičního a očekávaného ohňostroje videomapping. No, kdo tam byl, a že lidí přišlo na obě promítání hodně, si udělal svoji představu. Zvědavosti, co to bude, bylo hodně.

Zdroj: Jaroslav Černý

A závěrem nesmím zapomenout na "catering". Musím ale říci, že příloha k masíčku tři bramboráčky jsou docela málo, naštěstí se daly dokoupit další. A asi jsem nebyl sám, kdo tak učinil, zvláště když chuť byla mňam mňam.