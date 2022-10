Sobota byla dnem, kdy bys psa ven nevyhnal. Takový vlezlý déšť, nijak hustý, jen tak větší mlžení. Rozhodování zda vyrazit za reportáží, bylo jasné: Nikam. No, ale nejsou to profíci, co to pořádají. A tak nakonec, vyrazil jsem.

Příhrádek začal tím, že tam byla paní v bílém a instruktor radil jak natáhnout luk a jak založit šíp. Bílá paní podávala vystřelené šípy. Pokud tam žádný střelec nebyl, zkoušela střelbu z luku sama. Naučila se.

V budově bylo teplo, nepršelo a bylo plno akcí pro děti. A trpělivé rádkyně. Krásně podaný Mezinárodní den archeologie. Netušil jsem, že jde udělat archeologii tak zábavnou.

Zámek. Kromě vystavených lebek a hnátů různých velikostí a zachovalosti. Co se stalo nejoblíbenější částí bylo středověké i novověké oblečení. Zvláště pak, když se ukázalo, že to nejsou exponáty, kterých není možné se dotýkat, ale naopak že je možné si je oblékat, v čemž vehementně průvodkyně pomáhaly. Volný vstup do archeologické expozice byl též příjemným završením celého dne. A tak jsem rozmočen deštíkem odcházel s celkovým dobrým pocitem, kolik je ještě, lidí co kvůli druhým lidem jsou ochotni obětovat den volna a v duchu nejlepších lidových tradic tržnic udělat něco pro druhé. A za rok, za rok bude Mezinárodní den archeologie znovu a já doufám, že nás přijde více a uděláme radost těm, co pro nás tuto akci pořádají.

Jaroslav Černý