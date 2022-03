FOTO, VIDEO: Vojáci pomáhají připravit ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

„Když se řekne němý film, tak se většině posluchačů zřejmě vybaví o něco slavnější Charlie Chaplin, Laurel a Hardy či Harold Lloyd. K hvězdám němého filmu stejné kategorie se řadí i Buster Keaton alias Frigo. Možná, že to pro některé diváky bude první setkání s touto hereckou hvězdou, nicméně věříme, že budou mile překvapeni. Jedná se o jeden z nejzajímavějších němých filmů, který nabízí víc než klasická groteska. Je to příběh založený na pravdivé události, která se odehrála během americké občanské války. Diváci uvidí romantické drama na pozadí válečného konfliktu. Je to dobrodružný snímek plný dynamiky, ve kterém nechybí láska, situační komika, ani nebezpečné akční scény, které točil Buster Keaton osobně a nenechal se zastupovat kaskadérem. Spousta scén musela být natočena na první dobrou, protože jejich opakování bylo finančně i technicky náročné, či přímo nemožné. Například legendární scéna s pádem lokomotivy do řeky a zřícením mostu je jednou z nich a na její natáčení se tenkrát prý přišlo podívat několik tisíc lidí. Pozůstatky vraku lokomotivy jsou dodnes turistickou atrakcí,“ prozradila o avizovaném snímku Andrea Žeravíková, tisková mluvčí filharmonie.

Pozor, mimořádná sbírka! Charita naléhavě prosí o potraviny pro uprchlíky

Režisér, scénárista a herec Buster Keaton natočil desítky němých filmů a je mnohými považován za génia. Pod přezdívkou Frigo byl znám zejména v Evropě a odlišoval tak sebe coby filmovou postavu od své osoby v roli tvůrce. Přezdívka byla údajně odvozena z francouzského výrazu „frigo“ používaného pro ledničku či vše zamrzlé. Přesně taková byla jeho tvář. Svoji hereckou image si Buster Keaton založil na věčně strnulém výrazu, s žádným úsměvem a minimem mimiky.

„Film budeme promítat v potemnělém sále na velkorozměrné plátno zavěšené nad orchestrem. Hráči tak budou hrát v naprostém šeru a na noty jim budou svítit jen lampičky umístěné na notových pultech. Orchestr bude řídit samotný Robert Israel, který je autorem hudby k tomuto koncertnímu filmu a bude mít nelehký úkol synchronizovat obrazovou stopu s živou hudební složkou. Robert Israel je uznávaný hudební skladatel a dirigent, který se zaměřuje na filmovou hudbu. Právě tvorba hudby k němým filmům se stala jeho výsostnou doménou a lze o něm mluvit jako o nejpovolanějším z povolaných. Natočil hudební nahrávky k více jak dvaceti němým filmům s Haroldem Lloydem, má na svém kontě také četná natáčení filmové hudby pro známá studia Warner Bros, Sony Pictures Entertainment či Walt Disney Studios, dalším důkazem jeho kvalit je skutečnost, že v září 2006 mu univerzita ve Stockholmu udělila čestný doktorát za zásluhy v jeho oboru,“ prozradila koncertní manažerka Vladislava Kopecká.

„Věříme, že tato nezvyklá forma mimořádného koncertu s filmovým promítáním přiláká diváky a opravdu se nám podaří v sále vykouzlit atmosféru jako za starých časů, kdy filmy doprovázel živý hudební doprovod. Chtěli jsme posluchačům nabídnout v rámci sezony něco nového a myslím, že se to povedlo. Jsme zvědaví, jaká bude odezva,“ přiblížila premiérovou produkci v pardubické filharmonii Vladislava Kopecká.

Mimořádný koncert Groteska s filharmonií se uskuteční v úterý 8. března od 19 hodin v Sukově síni Domu hudby. Vstupenky lze zakoupit online (web filharmonie kfpar.cz), v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky v Pardubicích, případně také ještě na místě.

Andrea Žeravíková