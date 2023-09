Parádní pořad, nabitý sál a na závěr potlesk ve stoje. Takové bylo vystoupení herce Miroslava Donutila v Holicích.

Miroslav Donutil v Holicích. | Foto: Jaromír Pýcha

Miroslav Donutil oslavil před dvěma lety, v roce 2021, své sedmdesátiny. Jeden z nejpopulárnějších herců současnosti, pochází z Třebíče, ale vyrůstal v Brně. Již v době studií spolupracoval s brněnským divadlem Husa na provázku, kam po absolutoriu nastoupil do stálého angažmá, v němž setrval do roku 1990.

Zásadním zlomem v životě Miroslava Donutila byl rok 1990. Jako herec sice slavného, ale stále jen mimopražského divadla dostal nabídku, která se neodmítá, a v roce 1990 byl angažován do Národního divadla. V roce 1994 uvedlo ND hru Sluha dvou pánů. Od prvopočátku hrál pan Donutil Truffaldina, byl v této roli vynikající a nepřekonatelný! Odehrál neuvěřitelných 600 repríz. Měl jsem to štěstí a jednu z těchto repríz jsem někdy kolem roku 2004 mohl vidět osobně.

Za zmínku stojí i role pana Donutila ve filmu, např. Tankový prapor, Černí baroni, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Pasti, pasti, pastičky, Pelíšky atd. Jeho zábavné pořady patří ke zlatým klenotům TV programů na všech kanálech. Stručně a výstižně, žijící legenda našeho kulturního života!

A právě Miroslav Donutil přijel dne 15. 9. 2023 se svým pořadem do Holic. Sál KD byl vyprodán do posledního místečka, v 19:00 hodin vše vypuklo. Technika však byla proti, drobný zádrhel s výměnou mikrofonu dal prostor k neplánované mistrovské improvizaci. Když bylo vše v pohodě, pan Miroslav Donutil ve svém pořadu zavzpomínal především na své pětadvacetileté působení v ND a hlavně na své kolegy. Prvním byl Radoslav Brzobohatý, Jiří Sovák, Miloš Nesvadba, Miloš Kopecký, Bolek Polívka, Josef Vinklář, Martin Růžek, Jiří Kodet, Stella Zázvorková, pánové Pivec, Vojta, Hrušínský a mnoho dalších. Zavzpomínal i na Karla Gotta či prezidenta Václava Havla. Na všechny jen v dobrém, s humorem jemu vlastním, který zvýraznily i jeho schopnosti imitovat a promlouvat hlasem těchto legend.

Parádní pořad, nabitý sál a na závěr potlesk ve stoje. Tak je to správné, tak to má být! Téměř dvě hodiny pohodové zábavy, o přestávce pan Donutil ochotně podepisoval knihy i fotky, neměl problém se s diváky i vyfotit. Krásný kulturní zážitek, důkaz toho, že kultura žije nejen ve velkoměstech, ale třeba i ve městech formátu našich Holic!

A když jsem už zmínil představení Sluha dvou pánů, nemohu si odpustit jednu malou odbočku. Dne 12. 12. 2017 jsem měl možnost vidět na vlastní bulvy toto představení v podání Moravského divadla v Olomouci. Roli Truffaldina tam hrál, trochu v jiném pojetí, ale dost dobře, Roman Vencl, absolvent Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích, v současné době šéf souboru činohry tohoto divadla. Respektive, abych citoval některé titulky, nejen hrál, ale doslova zazářil Roman Vencl. Já v něm v té době viděl možného nástupce legendy pana Donutila. Možná divadlu nerozumím, možná se pletu, ale kdo ví? Ve fotogalerii se podívejte na čerstvé obrázky z Holic i z Olomouce z roku 2017.