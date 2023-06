Do soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se zapojilo téměř 22 000 žáků osmých a devátých tříd. Králem mladých chemiků se stal Filip Poisl ze strakonické ZŠ Dukelská. Na druhé příčce se umístil Lukáš Sedláček ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3.

Nejlepší mladí chemici pro rok 2023. Králem mladých chemiků se stal Filip Poisl ze strakonické ZŠ Dukelská. Na druhé příčce se umístil Lukáš Sedláček ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3. Třetí místo obsadil Václav Poříz ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem. | Foto: archiv pořadatele

Jedenáctý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků pro rok 2023 se stal Filip Poisl ze strakonické ZŠ Dukelská.

V úterý 13. června 2023 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. „Celkem soutěžilo téměř 22 000 žáků osmých a devátých tříd, což je historicky nejvyšší účast. Rekordní zájem o soutěž signalizuje, že chemie a technické obory jsou opět v kurzu, protože dokáží mladým lidem nabídnout širokou škálu studijních i pracovních možností,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Němec. „Dnešní finalisté prokázali vynikající znalosti a vědomosti, které je plně opravňují k tomu, aby se chemie stala jejich studijním oborem. Věřím, že mnozí z nich se k nám po maturitě vrátí, aby na naší fakultě završili své vzdělání,“ doplnil profesor Němec.

Poetická roura Poesiomat u nádraží básní a zpívá o Pardubicích

Finálové klání se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových zisků z obou částí soutěže určil celkové pořadí. Nejlépe si vedl Filip Poisl ze ZŠ Dukelská Strakonice, který se stal pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2023.

„Praktická část finále mi šla lépe než teorie, ale na vítězství jsem nepomýšlel a bylo pro mě velkým překvapením. Chtěl bych proto poděkovat oběma paním učitelkám, Pavlíně Bernadové a Kateřině Brabcové, které mě na soutěž výborně připravily. Chemie je mým koníčkem a uvažuji o tom, že bych se jí do budoucna věnoval. Baví mě ale i jiné předměty a v letošním roce se mi podařilo vyhrát i krajská kola olympiád v matematice, zeměpise a českém jazyce. Po základní škole zamířím na strakonické gymnázium, kde se rozhodnu pro další studijní obor. Na fakultě se mi moc líbilo a příslib stipendia, který jsem získal, je pro mě velkou motivací,“ svěřil se nejlepší mladý chemik. Ten převzal z rukou rektora Univerzity Pardubice Libora Čapka notebook a od děkana pořádající fakulty Petra Němce příslib přiznání stipendia ve výši 36 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Na druhé příčce se umístil Lukáš Sedláček ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3, který si odnesl mobilní telefon a příslib stipendia v hodnotě 36 000 Kč. Věcné ceny mu předala ředitelka odboru vysokých škol MŠMT Karolína Gondková. Třetí místo obsadil Václav Poříz ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem, který převzal od ředitele Svazu chemického průmyslu ČR Ivana Součka chytré hodinky a od děkana FChT příslib stipendia v hodnotě 12 000 Kč.

Nový parkovací dům změní ráz Sukovy třídy. Přibydou semafory i zeleň na fasádě

Oceněno bylo všech 38 finalistů. Ceny předávali zástupci významných chemických společností, které se na podpoře soutěže podílely, představitelé státních orgánů a akademické sféry. Žáci, kteří se umístili na prvních pěti místech, získali i Cenu děkana FChT UPCE - příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 108 000 Kč.

Za úspěchy nejlepších žáků stojí především jejich učitelé, proto se uznání dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Učitelka vítěze Kateřina Brabcová ze ZŠ Dukelská Strakonice obdržela od děkana pořádající fakulty Petra Němce čestné uznání a dárkové tašky od partnerů soutěže. Monika Hrabánková ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3, jejíž finalista se umístil na stříbrné příčce, převzala tutéž cenu od prorektorky Univerzity Pardubice Petry Bajerové. Bronzové Renatě Maurencové ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem cenu předal projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR Jan Kvarda. Děkan pořádající fakulty ocenil práci těchto pedagogů také udělením fakultních medailí.

Dopravní chaos a kolony u Pardubic způsobili ptáci. Policisté je nelovili poprvé

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků byla oceněna i osobnost, která se výrazným způsobem zasloužila o popularizaci soutěže i oboru. Stříbrnou medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zásluhy v oblasti propagace a popularizace chemie získala ředitelka odboru vysokých škol MŠMT Karolína Gondková.

Finálový den nabídl také pestrý doprovodný program. Pro učitele si pořádající fakulta připravila přednášku se zaměřením na polymery a kompozity, pro rodiče poutavou exkurzi v prostorách laboratoří a pro žáky i dospělé ukázky efektních pokusů. Vyvrcholením doprovodného programu byla fascinující bubble show Matěje Kodeše, po níž následoval workshop. Zpestření přinesl i zábavný fotokoutek společnosti Agrofert, odkud si zájemci mohli odnést fotografii s maketou chemika nebo vtipných zvířátek.

FOTO: Šidélko nebo kuliočko? Úžasná stvoření poletují vzduchem i kolem vás

„Letošní rekordní účastí téměř 22 000 žáků se soutěž Mladý chemik opět zařadila mezi nejpočetněji obsazované vzdělávací projekty určené žákům základních škol v České republice. Poděkování patří organizátorům soutěže za celoroční usilovnou práci realizačního týmu a desítkám průmyslových společností a vzdělávacích institucí chemického zaměření za jejich podporu. Zvláštní ocenění patří i učitelům. Bez dobrých pedagogů by nebylo soutěžících, a proto i jim připomínáme možnost soutěžit: do 4. ročníku soutěže učitelů Učme chemii atraktivně se lze ještě do 14. července přihlásit s projektem zajímavé výuky chemie, který pak bude představen ostatním pedagogům v rámci celostátní lednové konference,“ uzavřel ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky Ivan Souček.

Robert Čebiš