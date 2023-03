Ve čtvrtek a v pátek se v Domě techniky v Pardubicích koná prodejní výstava Žena + jaro. Nabídne i doprovodný program.

A je tu jaro! Chcete koupit něco hezkého na sebe? Zajímá vás dekorativní kosmetika či kreativní výrobky? Rozhodli jste se konečně zhubnout, změnit image či se dozvědět, co je automatická kresba a zúčastnit se workshopu? Pak vás zveme ve čtvrtek 30. a v pátek 31. března od 10 do 18 hodin do Domu techniky Pardubice, vedle divadla, na tradiční východočeskou výstavu ŽENA + JARO aktivně 2023.

Na co se můžete těšit ? Na 50 firem z celé republiky se sortimentem módních oděvů, kreativních doplňků, dekorací, šperků, kosmetiky, výrobků zdravého životního stylu. Čeká vás bohatý doprovodný program - odborné přednášky po oba dny – mezi zajímavá témata patří zázraky estetické medicíny, možnosti lázeňské péče, emoce ve vztazích, relaxační techniky, nastavení osobních hranic či jak si sestavit ideální šatník.

Jistě zaujmou i ukázky péče o pleť a líčení, jarní tvoření dekorací, ale i témata psychologie či hubnutí. Nezapomněli jsme ani na maminky a jejich děti. Po celou dobu výstavy je pro děti otevřena kreativní dílnička a v pátek od 16 do 18 hodin zajímavý workshop Velikonoční tvoření – zdobení vajíček, dekorací a výroba jarních dárečků.

