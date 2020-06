Pardubický magistrát ve spolupráci se Službami města Pardubic vyhlašuje soutěž ve sběru plastových lahví každoročně, a aby to především děti v mateřských školách měly ještě pestřejší, mohly letos již druhým rokem soutěžit také ve sběru papíru. Od loňského podzimu do konce školního roku se žákům podařilo nasbírat dohromady necelých 7 tun PET lahví a více jak dvojnásobné množství papíru, kterého Služby města Pardubic svezly přes 13,5 tuny. Jako obvykle se při vyhodnocování postupovalo podle přepočtu množství plastu či papíru na žáka.

„Výsledky sběru jsou bez ohledu na velikosti škol každoročně srovnatelné. Vzhledem k trvajícímu zájmu ze strany mateřských a základních škol je vidět, že děti sběr a recyklace formou hry a soutěže oslovil, i proto jsme se ji loni spolu se Službami města Pardubice rozhodli rozšířit o další komoditu, a to papír. Děti podobné aktivity baví, navíc se přitom učí správnému vztahu k přírodě a všichni, kteří se do separace zapojili, byli odměněni v podobě věcných darů,“ podotýká náměstek primátora Jan Nadrchal, do jehož gesce patří péče o životní prostředí.

Další oprávněný triumf

MŠ Čtyřlístek získala své další prvenství díky více jak tuně odevzdaných plastových lahví (cca 13,7 kg na žáka) a téměř 3 tunám papíru (cca 38,2 kg na žáka). Druhé místo ve sběru PETek obsadila ZŠ a MŠ Artura Krause, jejíž žáci dokázali do 287 pytlů nasbírat skoro 0,6 tuny plastu (cca 12,7 kg na žáka). Třetí příčku si za 321 svezených pytlů o celkové váze přes 0,6 tuny (cca 8,2 kg na žáka) pro změnu vysloužila MŠ Doubek s odloučeným pracovištěm v Lánech na Důlku. Ve sběru papíru se na druhé pozici s téměř 1,5 tuny (cca 37,4 kg na žáka) této suroviny umístila MŠ Dražkovice následovaná MŠ Doubek Svítkov s odloučeným pracovištěm Lány na Důlku, kde děti dokázaly nahromadit zhruba 2,2 tuny papíru (cca 28,5 kg na žáka).

„Velmi nás těší, že i v koronavirové době řada škol a rodin školáků nezanevřela na třídění PET lahví i papíru a v soutěži pokračovala dle svých možností, čemuž odpovídají velmi pěkné výsledky,“ dodává mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová. Iveta Koubková