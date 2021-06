Letos v červnu uplyne již dlouhých pětadvacet let od Mistroství Evropy v Anglii, na kterém náš reprezentační tým získal skvělé stříbrné medaile. Výraznou osobností tohoto týmu byl i Luboš Kubík. Právě před pětadvaceti lety, v roce 1996 vznikl z iniciativy TJ Sokol Roveň, především pak předsedy oddílu kopané Ing. Jaromíra Pýchy a starosty Sokola Ing. Milana Cimfla a ředitele školy Mgr. Břetislava Zahálky společný projekt TJ Sokol a Masarykovy ZŠ v Dolní Rovni, projekt „Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka“. Byl zaměřen na přípravu mladých fotbalistů v návaznosti na školní vyučování. Propagátorem tohoto projektu byl od prvopočátku bývalý reprezentant v kopané Luboš Kubík, který pravidelně navštěvoval kluky i v době, kdy působil herně v USA v mužstvech Chicago Fire a Dallas Burn. Šeftrenérem byl pan Miloš Matoušek. Fotbalová příprava probíhala již u žáků 1. třídy, postupem času se začínalo i s dětmi předškolními. Do pravidelných soutěží byla přihlašována mužstva elévů do 8 a 10 let a mladších žáků. Kluci pod hlavičkou VFŠ LK Dolní Roveň startovali na řadě kvalitně obsazených turnajů, a nastupovali v zápasech proti věhlasným soupeřům, namátkou uvedu Dynamo České Budějovice, Sigma Olomouc, FC Zlín, FŠ Most, Vítkovice, Spolana Neratovice, Junior Teplice a další. Luboš Kubík tehdy dokonce věnoval Masarykově základní škole v Dolní Rovni reprezentační dres, ve kterém v Anglii nastupoval.

Čas letí jako voda a u příležitosti pětadvacátého výročí, zároveň v čase před začátkem ME 2021, jsem se nejprve zeptal zástupkyně ředitelky ZŠ, Mgr. Jaroslavy Balášové, jak to asi dopadlo s dresem, zda neskončil někde ve stoupě. K mému potěšení jsem dostal odpověď, že škola střeží dres jako významnou vzácnost a chystá se vhodnou formou připomenout čtvrt století starou sportovní historii od vzniku VFŠ LK. Druhým osloveným z mé strany byl právě bývalý vynikající fotbalista Luboš Kubík (nar. 1964). Po nějakém čase, zhruba po půl roce, jsem měl tu čest osobně s ním poklábosit na téma fotbal. Když už jsem se chtěl něco dozvědět já, zeptal jsem se Luboše, zda mohu informace pustit dál. Jako vždy, Luboš souhlasil. Takže pokud vás to zajímá, dále čtěte tradiční formu dotaz – odpověď. Poznámka redakce: Pan Jaromír Pýcha se ptal 9. 6. 2021. ME ve fotbale v současné době již probíhá.

Luboši, jak vzpomínáš na ME 1996?

Samozřejmě, vzpomínky jsou nádherné. Byl to vlastně poslední můj reprezentační úspěch, rok poté jsem odešel hrát fotbal do USA. Tehdy nikdo tento úspěch nečekal, první zápas nám tehdy nevyšel, nakonec jsme byli ve finále a dokonce pouhých 13 minut od vítězství… Všichni na to hodně při různých příležitostech vzpomínáme, naše parta se scházela a schází při fotbale, hokeji, golfu či tenise.

Zmínil jsi hokej, co říkáš na vystoupení naší reprezentace na nedávném MS?

Bohužel, nejen já jsem viděl, že to nešlape podle našich představ a očekávání. Příprava byla dobrá, ale tak to už bývá…Pak to nějak vše nesedlo, kromě poslední třetiny se Švédy naši hráči nepřekročili svůj stín. Prostě to správně nesedlo a možná toho nesedlo víc, než my diváci víme.

Blíží se ME ve fotbale, jak vidíš šance našeho týmu?

Máme těžkou skupinu, ale stejně těžkou jsme měli my v roce 1996. Tehdy jsme se dostali z toho, že nevyšel první zápas, pak už vše klapalo. Pro nás bude hrozně důležité první zápas zvládnout, neprohrát. Bude to těžké, Skotové, doma, diváci, ti budou určitě významným faktorem. Doufám však, že trenér má jasno, že půjde o vše, a v hlavě má již poskládanou sestavu, která bude schopna uspět. Přípravné zápasy vůbec nejsou podstatné, to mohu potvrdit ze svých zkušeností. Hráčský kádr je na solidní úrovni, jak říkám, chce to zvládnout hlavně první zápas.

Chystáš se osobně na nějaké zápasy?

Nechystám, ale samozřejmě veškerý fotbal sleduji díky TV. V určitém čase odjíždím do Portugalska, tam bych chtěl příp. při nějakém zápase osobně nasát místní fotbalovou atmosféru.

Ne každý ví, že jsi byl na fotbalovém MS dokonce jednou členem realizačního týmu USA…

Je to tak, na MS 2010 jsem byl v Jihoafrické republice asistentem trenéra USA Boba Bredlyho. S tímto trenérem jsem se znal z mé dřívější hráčské kariéry v USA. Naše spolupráce pak skončila u reprezentace v roce 2011.

Co Tvé další působení ve fotbale v roli bývalého hráče?

Následující rok jsem ještě působil v roli „vyhledávače talentů“ týmu Montreal Inect, působícího v MLS. Dále jsem byl i ambasadorem u různých mládežnických reprezentací ČR. Před třemi roky jsem skončil a nyní již nic…

Co říkáš na volby předsedy FAČR?

Mým favoritem byl mezinárodně již ostřílený Petr Fousek. Láďa Šmíca odstoupil před volbami, zůstali tak dva kandidáti, mrzí mne však to, že Láďa nebyl zvolen místopředsedou, v což jsem doufal.

K lize, co Tě zaujalo, jak jí hodnotíš?

Pardubice super, velice milé překvapení. Velice nemile mne překvapila Plzeň. Její kádr měl určitě dokázat víc. Sparta měla výkyvy, určitě však půjde výkonnostně nahoru i díky trenéru Vrbovi. Celkově však šla úroveň ligy dolů, měl jsem možnost vidět dost zápasů. Osmnáct týmu je moc, chyběli diváci.

Co říkáš na mediální vzkazy, že možná bude mít liga i v příštím roce 18 týmů a nakonec spadne jen jeden?

Pravidla pro sestupy a postupy musí být známa před zahájením soutěžního ročníku. Nevěřím tudíž této informaci. Pokud by k tomu došlo, byl by to špatný úvodní vzkaz nového fotbalového vedení všem. Já osobně bych preferoval méně týmů a závěrečné play off, skupiny hrané o konečné umístění.

Jak se těšíš na derby Pardubice – Hradec v příštím ročníku?

Hradci postup přeji, jsem rád, že postup byl tak suverénní. Obrovská škoda, že ani jeden z těchto týmů nemá ještě novou arénu. Přesto se na derby již dnes těším.

Na závěr, ještě vzkaz amatérským fotbalistům, nejen do Rovně…

Kluci, pokud jste fotbal měli rádi, hrajte, trénujte. Aktivní fotbalový život je strašně krátký a co víc, roky nelze vrátit zpět. Tak se fotbalem bavte a užijte si toho, dokud hrát můžete!

Luboši, díky za příjemně strávený čas, buď zdráv a přeji jak Tobě, tak celému našemu fotbalovému národu takovou radost, jakou zažívá náš společný národ sešívaný!

Jaromír Pýcha