Luboši, co sport a ty dnes?

Letošní rok byl pro mne zřejmě posledním, co se fotbalu týká. Nastupoval jsem za starou gardu Hradce, v září jsem byl s internacionály ČR na oslavách v Hradci. Bohužel již mne nemine náhrada totálně devastovaného kolenního kloubu. Věnoval jsem se i golfu a tenisu, hrál jsem i hokej, který mé koleno snášelo lépe než fotbal.

Co jsi říkal loňské parádní jízdě Slavie fotbalovou Evropou?

Jedním slovem, byla výborná! Vše si mimořádně „sedlo“, a to jak ekonomické podmínky, tak práce skvělého realizačního týmu v čele s trenérem Jindřichem Trpišovským. Tým byl ideálně poskládán a měl i své výrazné individuality pracující ve prospěch kolektivu. Na evropské zápasy jsem jezdil, venkovní nevyjímaje.



Jak letošní ambice Slavie, co Sparta a Plzeň?

Ambice musí být pořád stejné, bojovat o 1. místo v naší lize a dostat se co nejdál v Evropě. Odešli tahouni - Souček, Coufal i další. Není jednoduché je hned nahradit, vše chce svůj čas. Nevyšla Liga mistrů, nepovedl se zápas v Izraeli, nyní již tým šlape. Ukazují se další šikovní hráči, např. Oscar, Sima, Zíma aj. Sparta a Plzeň? Konkurence je zdravá a nutná. V této chvíli je krásný pohled na tabulku: Slavia první, druhá Sparta, třetí Plzeň a na skvělém šestém místě Pardubice!

Co říkáš na výsledky Pardubic?

Obrovské překvapení, nečekal jsem to. Chci jen doufat, že sportovní výsledky pomohou i tomu, že všichni zainteresovaní udělají maximum pro realizaci přestavby Letního stadionu v Pardubicích tak, aby všichni příznivci mohli na ligu chodit doma, v Pardubicích. Určitě dobrou volbou byla i volba náhradního stadionu v Praze na Bohemians. Prostory pro diváky jsou blízko hrací plochy tak, jak jsou hráči zvyklí i ze svého stadionku Pod Vinicí.



Kdo bude mít nový stadion dříve - Pardubice, nebo Hradec?

Ze srdce si přeji, aby to bylo v obou městech co nejdříve a aby plné ochozy mohly fandit při prestižním prvoligovém derby Pardubice - Hradec.

Sleduješ fotbalovou kariéru Honzy Shejbala z Dolní Rovně, který své první fotbalové kroky dělal v rámci Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka v Rovni? Znáš jméno dalšího hráče, tentokrát sparťanského, aktuálně hájícího barvy druholigové Jihlavy, dvacetiletého Daniela Horáka, jehož děda i otec několik desítek let provozovali hospodu v Litětinách?

Honzu sleduji celou kariéru, mám dokonalý přehled o tom, jak se mu vede, aktuálně v FK Teplice. A to i díky tomu, že kamarádí s mým synem. Veliká škoda jeho častých zranění, která brzdí jeho fotbalový posun výš. Ale již toho v lize odehrál dost a je to určitě obrovský úspěch, že jako klukz Rovně dosáhl toho, co dosáhl. Daniela Horáka si budu určitě v budoucnu taky všímat. Těší mě, že další fotbalista z Holicka a se vztahem k Rovni kope takto vysoko.

Co fotbal a covid?

Já už mám naštěstí covid za sebou. Fotbal se musel podřídit vládním opatřením, nehrálo se a široké veřejnosti vysloveně měsíc chyběl. Jinde v Evropě soutěže nepřerušili, a co si budeme povídat, měsíc se projevil na úvodní nerozehranosti našich týmů v Evropě. Jsem moc rád, že je fotbal zase zpět. V ČR rostou stále šikovní hráči, pokračuje úspěšný mód, je na co se dívat a před ME můžeme být mírně optimističtí a natěšení. Fotbal x TV O2 x mládež.

Mám pocit, že všichni mluví o tom jak podpořit a motivovat mládež, ale nejde proti tomu to, že důležité atraktivní zápasy začínají až ve 21:00 hodin, resp. že fotbal je především doménou placeného TV kanálu? Ne každý mladý fotbalista se může v tomto čase dívat a ne každá, především mladá rodina si může placenou televizi dovolit?

Co na tohle říct, máš pravdu. Fotbal je velký byznys, takto je to dané v celé Evropě, s tím nic neuděláme.

Teď jedna lehčí otázka. Co říkáš na kauzu Romana Berbra a spol.?

Nechci se k tomu nijak ze šíře vyjadřovat. Po letech se něco stalo, věřím, že se vše správně vyšetří, přijdou noví, čestní funkcionáři a nebudou se dít věci, které by mohly mít za následek vznik jakýchkoliv pochybností o tom, že je náš fotbal čistý.

Koho bys rád ve vedení fotbalu v ČR viděl, nebyl jsi též mezi oslovenými?

Věřím, že se čestní lidé najdou a že budou chtít dělat fotbal dobře. Namátkou jména jako Karel Poborský, Láďa Šmicer, Rudolf Řepka, Petr Fousek a další…Já jsem osloven nebyl, nehrnu se tam, ale uvidíme. Kdysi už jsem do toho šel, tehdy s Ivanem Haškem. Uvidíme.

Na závěr našeho rozhovoru jsme si vzájemně s Lubošem Kubíkem popřáli mnoho krásných chvil s fotbalem a já jsem požádal Luboše o podpis minidresu týmu SK Slavia Praha, neboť ten původní z roku 1996 mi již vybledl. Na tom mém mini dresu se tak budou nyní vyjímat podpisy tří slávistických i českých ikon, Luboše Kubíka, Tomáše Součka a Jindřicha Trpišovského.

Jaromír Pýcha