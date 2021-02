Fotbalové jaro ještě nikdy v historii kopané naší republiky nezačínalo tak brzy jako v letošním roce. Nejvyšší fotbalová soutěž se naplno rozjela již 15. ledna 2021. Boj o setrvání odstartoval i pro tým FK Teplice, jehož členem je Jan Shejbal (nar. 1994) z Dolní Rovně. Bohužel, ten do mistrovských zápasů v roce 2021 ještě nenaskočil. Řada našich příznivců mne v této souvislosti zastavila a ptala se, jestli nevím proč. Já samozřejmě vím, co bych to byl za čtenáře - redaktora, abych nevěděl. Proto jsem se rozhodl poodhalit regionálním příznivcům dobré kopané něco z „podpokličky“ ligového hrnce tradiční formou dotaz – odpověď. Odpovídajícím je v tomto povídání Honza Shejbal, který do tajů hry zvané fotbal začal pronikat ve svém útlém věku právě v TJ Sokol Roveň.

Honzo, tak rovnou. Proč tě v týmu Teplic nevidíme?

Všechny zdravím. Nenastupuji, protože jsem se 23. 12. 2020 podrobil operaci Achilovy šlachy, která mě trápila během celého podzimu. Původně mi měl být z achilovky pouze odstraněn zánět, ale při operaci se zjistilo, že je tam i třícentimetrová podélná trhlina, takže mi to museli sešít.

Jak probíhá rekonvalescence?

Rekonvalescence probíhá dle plánu, aktuálně jsem po 6 týdnech odhodil berle. Každý den chodím na fyzioterapii, dostavám injekce s homeopatiky pro podporu léčby a postupně začnu nohu zatěžovat. Lékaři mi zatím žádný termín návratu nestanovili.

Kdy bys měl být dle předpokladů připraven tak, aby tě trenér mohl nominovat do zápasu?

O konkrétním termínu, kdy bych mohl být připravený k zápasu, jsme se nebavili, protože je to velmi individuální a nerad bych něco uspěchal, když jsem viděl, jaké problémy měli s achilovkou například Bořek Dočkal nebo Marek Matějovský.

Měl jsi teď fůru času rekapitulovat průběžně svou dosavadní kariéru. Udělal bys s dnešním rozumem něco jinak?

Přiznám se, že nad tímhle moc nepřemýšlím. Není ale moc věcí, co bych udělal jinak. Ale i přes to, že jsem se vždy snažil o své tělo starat, tak mě často trápila zranění, která mě brzdila. Takže asi jedinou věci, kterou bych rád změnil, je to, abych věděl, co přesně dělat abych eliminoval zranění.

Dost času jsi nyní měl i na rodinu, to je určitě velice pozitivní stránka této jinak neveselé doby. Souhlasíš?

Ano, to souhlasím. Na rodinu bylo tento rok opravdu hodně času, což bylo fajn. A jelikož máme malou dcerku, tak je super ji každý den vidět, jak se vyvíjí a učí novým věcem. Nicméně už bych byl rád, aby tohle období nejistoty, strachu a omezení co nejdříve skončilo.

Máš čas sledovat zápasy Fortuna ligy i na TV kanále O2. Můžeš touto cestou sdělit své odborné hodnocení dosavadního vývoje i hry některých mužstev?

Na zápasy se pravidelně koukám, a je vidět, že tenhle rok bez diváků je velmi specifický. Každý může porazit každého. Vždy záleží na aktuální formě jednotlivých týmů a také na tom, kolik a jaké hráče mají na marodce nebo v karanténě. Takže je i pro trenéry těžké s hráči něco nacvičovat, když do poslední chvíle neví, jak dopadnou testy na covid a kdo bude moci nastoupit. Z toho důvodu bych nerad týmy hodnotil a zmíním jen ty, které mě výrazněji zaujaly. Nicméně za zmínku určitě stojí Slavia, tam mají opravdu velmi náročný herní styl, kterému jen těžko lze konkurovat. Vzhledem k tomu, že mají i velmi široký kádr výborných hráčů, tak pro ně není problém v případě potřeby sestavu točit. Dále se mi dlouhodobě líbí hra Jablonce pod trenérem Radou, kde i přestože každý půlrok prodají některé hráče, tak se drží na předních příčkách. Myslím si, že mnohé překvapily i Pardubice které jsou černým koněm téhle sezóny. Jelikož si myslím, že velmi dobře znám jak hráče, tak trenéra Krejčího, tak mi bylo od začátku jasné, že s nimi bude mít jakýkoliv tým problémy. Mají velice dobře organizovaný a kompaktní tým. Moc gólů nedostávají a mají i šikovné kreativní hráče směrem do ofenzivy. Poslední tým, který bych vyzdvihl, je Slovácko, jejich styl je dle mého názoru velmi podobný tomu pardubickému.

Pardubice. To je samostatná kapitola. Z tohoto týmu jsi vkročil do mládežnických reprezentací ČR, odrazil ses do týmů, které byly tehdy výkonnostně i jinde. Po návratu z Nitry jsi strávil v tomto týmu velice povedený půlrok.

Přesně tak V pardubickém týmu jsem vyrostl a tam jsem prostě doma. Nicméně jsem velice rád, že jsem se mohl podíval i do jiných klubů, a mohl tak zjistit, jak to kde funguje. Na každé své angažmá vzpomínám v dobrém. Po návratu z Nitry, kde jsem prožil krásný půlrok jak fotbalově, tak i osobně, jsem šel na hostování do Pardubic, které na tom v tu domu nebyly ve druhé lize dobře. Se mnou přišlo několik dalších hráčů jako Křapka, Piroch, Ladra,… A podařilo se nám udělat snad 9 zápasovou sérii bez porážky, kde jsme, pokud se nepletu, snad 7 zápasů nedostali branku, což nás vyneslo až do první poloviny tabulky. K tomu tam byla super parta, takže tohle byl krásný půlrok.

No a pokračuj. Pardubické účinkování ve Fortuna lize a tvůj pohled na tento tým a jeho perspektivu.Viz. předchozí odpověď. Pokud budou v předváděných výkonech pokračovat i nadále, tak si myslím, že se mohou pohybovat v horní polovině tabulky.

Joel Kayamba, Honza Řezníček, Adam Fousek, Antonín Křapka, Tomáš Ladra a další kolem Honzy Jeřábka I, který byl označován v době, kdy v FK hráli dva borci stejného jména. Jak na tyto hráče vzpomínáš a je někdo z nich, s kým by sis chtěl ještě někdy zahrát ve společném týmu? Zahrál bych si rád se všemi. Na kluky vzpomínám moc rád. S většinou jsem stále v kontaktu a pravidelně se i v prosinci setkáváme na halovém turnaji, který pořádá Martin Šejvl s Honzou Řezníčkem pro hráče, kteří prošli pardubickou mládeží a nese jméno zesnulého bývalého spoluhráče Káji Putnara.

Nyní, když toto povídání připravujeme, jsou dva dny před zápasem FK Teplice – FK Pardubice. Jaký je tip na výsledek tohoto zápasu, co od zápasu očekáváš a budeš ho sledovat osobně?

Na zápas se budu vzhledem k protiepidemickým opatřením koukat pouze v televizi. Od zápasu očekávám, i vzhledem k počasí a stavu hrací plochy bojovné utkání plné osobních soubojů. Výsledek si neodvažuji tipovat, ale doufám a věřím, že dokážeme Pardubice porazit.

Tento dotaz a odpověď jsou vloženy dodatečně, až v neděli 7. 2. 2021 po odehrání zápasu. Honzo, co tvůj tip? Můžeš stručně zhodnotit tento zápas, vyzvednout některé hráče a říci názor, co podle tebe rozhodlo?

Bylo to bojovné utkání na těžkém blátivém terénu se spoustou soubojů, jak jsem předpokládal. První poločas jsme si vypracovali asi 2 šance, bohužel jsme ani jednu z nich neproměnili. Jinak ale musím sportovně uznat, že Pardubice byly většinu zápasu lepším týmem, lépe kombinovaly a zahušťovaly střed hřiště a vytvořily si i více šancí, a proto zaslouženě vyhrály.

Těžká otázka. Co myslíš, kdo letos z ligy sestoupí a kdo obsadí 1. – 3. místo. Sestupovat budou tři týmy, o to je to těžší…

Co se sestupu týče tak nechci vůbec tipovat, abych nepřivolal někomu smůlu. Jen doufám, že my se těm bojům vyhneme. Ale bude to velké drama až do posledních kol. Otázka je, jak do toho také promluví covid. Protože sezona může být také předčasné ukončena, to vše ukáže až čas. Nicméně doufám, že my se těmhle bojům skutečně vyhneme. Co se týká prvního místa, tak to si s přehledem pohlídá Slavia, druhé místo získá, doufám, Sparta a o třetí se poperou Jablonec, Plzeň, Liberec a možná i Slovácko.

Co ty a další fotbalové ambice? Uvidíme tě někdy v dresu Pardubic?

Momentálně mám ještě na dva roky smlouvu v Teplicích, ale ve fotbale člověk nikdy neví. Záleží na spoustě okolností, jak na tom budu zdravotně, jak dopadne aktuální sezóna, zda o mě bude zájem. S ohledem na to se pak teprve budou odvíjet i mé ambice.

Ještě Pardubice a Hradec, kde jsi hrál. Kdo podle tebe bude mít dřív nový stadión a kdo z nich bude hrát příští sezónu nejvyšší soutěž?

Přál bych ho oběma, protože na něj čekají už vážně dlouho, především Hradec. A bez odpovídajícího stadionu a zázemí nejde klub dlouhodobě posunout na vyšší úroveň. Tipnu si ale, že stadion budou mít dříve Pardubice. Ovšem když jsem viděl aktuální vítězný projekt, tak z něj asi není nikdo nadšený a myslím si, že ještě dojde k nějakým změnám.

Co ty, fotbal a TJ Sokol Roveň. Myslíš, že si s bráchou Radkem společně zahraješ za původní mateřský klub?

Bylo by to hezké a věřím, že si spolu opravdu někdy zahrajeme, ovšem jestli to bude za 5-10 let, nebo až za starou gardu, to zatím netuším.

Dobrá, ještě ke tvým předchozím spoluhráčům. Jiří Skalák se vrací z týmu druhé anglické ligy do Mladé Boleslavi, na lavičce v Německu vysedává reprezentační gólman, tvůj spoluhráč z FC HK a odchovanec TJ Sokol Ostřetín Tomáš Koubek. Co říkáš na tyto novinky?

Jirku Skaláka jsem dlouho hrát neviděl, takže jsem na něj zvědavý, zda se dokáže vrátit v podobné formě, jako když z Boleslavi odcházel. A co se Tomáše týče, tak to se prostě stává, že hráč přijde o svou pozici v týmu, ať už na základě výkonů, zranění nebo preferencí trenéra. Takže mu přeji, aby dokázal získat zpátky ztracenou pozici nebo případně zkusit jiné angažmá, kde by měl větší herní vytížení. Nicméně má také rodinu a je jasné, že každá změna klubu a prostředí je už složitější.

Celá tvoje rodina fandí mnou respektovanému týmu AC Sparta Praha. Přál jsem Spartě pod vedením pana Kotala, aby se stala rovnocenným soupeřem týmu SK Slavia Praha, kterému já fandím již od svých pionýrských let. Co říkáš tomu, že pana Kotala střídá trenér Pavel Vrba?

Tuhle výměnu jsem nečekal, protože si myslím, že po těch velkých problémech, které Sparta měla, ji trenér Kotal dokázal stabilizovat a vrátit na přední pozice v tabulce. Nicméně trenér Vrba je velmi zkušený trenér, pod kterým Plzeň několik let prožila své nejlepší období. Tak doufám, že se mu to povede i ve Spartě.

Roky nezastavíme. Jak bys chtěl ještě dlouho hrát fotbal na vrcholové úrovni, ale taky co potom? Jdou tvé myšlenky i tímto směrem?

Dokud mi to zdraví dovolí a bude možnost živit se fotbalem, tak bych chtěl vydržet, co nejdéle to bude možné. Po skončení bych rád u fotbalu zůstal a vzdělával se jako trenér. Ještě když jsem působil v Hradci, tak jsem si ve volném čase udělal na UHK masérský kurz a později i kurz na kineziotaping a baňkování, dále mám kurz výživového poradce. Těmto činnostem jsem se i v rámci přivydělání věnoval a chtěl bych se jim věnovat i po kariéře. Dále jsem si přivydělával například jako barista v kavárně, což mě jako milovníka kávy velice bavilo, nebo jako skladník. Manželka pořádá letní tábory s různým zaměřením www.anyone.cz (umělecké, sportovní, jazykové) a každým rokem rozšiřuje kapacitu a přidává turnusy. Tak do budoucna bych si pod její záštitou mohl udělat například fotbalový kemp. ?Také jsem vždy chtěl být vojákem z povolání, obávám se ale, že na tuto profesi budu v době, kdy skončím s fotbalem, asi už neperspektivní. Možností, co dělat, je spousta a sám jsem zvědav, kterým směrem povedou mé kroky po kariéře. ?

Honzo, jsi prvoligový, již dnes je jasné, že z fotbalového pohledu jsi v této době nejslavnější fotbalový rodák z Dolní Rovně. Bohužel, za to si nic nekoupíš… Co pro tebe osobně znamená dosavadní kariéra, na co z této doby nikdy nezapomeneš?

V podstatě fotbal je již od mala můj život a celý život jsem vyrůstal ve fotbalovém prostředí. Díky tomu jsem měl možnost zahrát si na krásných stadionech v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Také jsem poznal spoustu spoluhráčů, z kterých se časem stali nejen kolegové,ale i přátelé. Zahrál jsem si po boku nebo proti spoustě českých skvělých hráčů jako Kulič, Fukal, Souček, Baroš, Král, Schick, Barák, Čermák, Dočkal, Sivok a mnoho dalších. Proti světovým hvězdám jako jsou Depay, Rabiot , Bernardo Silva, Cancelo , Poulsen… K tomu všemu se živím tím, co mě opravdu baví, a navíc mám spoustu času na rodinu, což je největší výhoda života fotbalisty. Nechci ale ještě bilancovat svou kariéru, protože věřím, že nejlepší roky mě teprve čekají.

Jsi prvoligový, brácha kope za Roveň, táta kopal v Rovní na stoperu spoustu let. Na rovinu, jste mladí, ale tvůj táta z vás byl prozatím největší borec! Vysvětlím. Nejen jako fotbalista, který měl fotbal u nás v žebříčku hodnot na prvním místě, ale i proto, že se věnoval v Rovni trénování mládeže, dokázal přiložit ruku k dílu při brigádách na hřišti, podílel se i s tvojí mámou na zabezpečení kulturně - společenských akcí nezbytných pro zajištění příjmů pro činnost fotbalového oddílu. Bereš mé hodnocenít?

Fotbalově tátu hodnotit nechci, jelikož skončil poměrně brzy, tak si ho jako fotbalistu už moc nepamatuji. Nicméně děda Pepa („starej Šťoura“) ten na něho nedá dopustit. Vždy, když přijdu na návštěvu, tak mi předhazuje, jak jsme měkký, a že kdyby tam hrál táta, tak si nechá rozrazit hlavu, zlomit nos a bůhví co všechno, ale gólu by zabránil.? Jinak jsem rád, že jsou naši v Rovni takhle vnímaní a že přispěli k rozvoji Sokola. Myslím si, že i brácha se snaží přiložit ruku k dílu, a když je potřeba, tak ochotně pomáhá při různých akcích a brigádách pod záštitou nejen Sokola, ale i hasičů. V tomto ohledu za všemi členy rodiny výrazně zaostávám. ?Snad to později trochu doženu.

Honzo, minulý rok jsem byl v lázních Teplice se svou manželkou poprvé. Musím přiznat, Teplice jsou krásné. Možnost krásných výletů do okolí a fotbal k tomu, to fakt nemá chybu. Kdyby si někdo další chtěl letos spojit ve svých úvahách faktor termínu tvého návratu na fotbalový pažit, termín nějakého domácího zápasu a zájem poznat kraj kolem Teplic po skončení covidových omezení i dobré místní pivo, doporučíš nějaké ideální místo pobytu na pár dní v hotelu či penzionu, který je na solidní úrovni, cenově dostupný a nachází se blízko centra a hlavně fotbalového stadionu v Teplicích?

Když jsem do Teplic přicházel, tak se přiznám, že jsem byl plný předsudků. Ovšem když jsem město poznal, tak jsem rychle změnil názor. Je to moc hezké lázeňské město s krásnými parky a historickým centrem. V okolí je mnoho možností kam vyrazit na výlet. Za zmínku stojí České Švýcarsko, Říp, Terezín, Klínovec, Moldava, Cínovec nebo nedaleké Drážďany. K ubytování doporučuji Pivovar Monopol. Je to komplex kavárny, pivovaru a hotelu s wellness v centru Teplic.

Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, Pivovar Monopol, to je ta pravá volba. I já ho chválím, kudy chodím…

Honzo, dík za odpovědi, přeji ti já, a nejen já, ale třeba i Pepa, Sláva, Ludva, Bogas, Pedro, Podzim, Karel, náš fotbalový expert a cestovatel Petr P., Milan, Tomáš, Aleš, Roman a další přátelé kulatého nesmyslu z našeho regionu mnoho zdaru, brzký návrat na plac, doléčení všech zranění, pevnou imunitu a pozitivní už jen náladu! Sportu zdar a fotbalu taky!

Jaromír Pýcha