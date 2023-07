V roce 2020 absolvoval a nedokončil cestu Moskvičem do Moskvy, dále Fiatem do Vatikánu, lezl na Mont Blanc, judo si rozdal s olympionikem Krpálkem a mnoho dalšího. Kdo je tím dobrodruhem? Reportér Aleš Růžička. Během své cesty se zastavi i v Holicích.

Zuřivý reportér Aleš Růžička. | Foto: Jaromír Pýcha

Náhodné setkání Čtenáře reportéra se Zuřivým reportérem v Holicích

Když jedu autem, poslouchám rádio. Když poslouchám rádio, tak Impuls. Stejně tak tomu bylo dnes, tj. 12. 7. 2023, cestou z práce. Valím to svou milovanou objížďkou, o 6 km delší trasou, kvůli stále zavřené silnici Komárov - Dašice. Rádio Impuls již od pondělí vysílá živé vstupy z další bláznivé akce realizované zuřivým reportérem Alešem Růžičkou. Rozhodl se totiž projet během pěti dnů celou ČR na fichtlu, tj. Jawě 21 Pionýr, rok výroby 1969. V pondělí vyrazil z Aše.

Dnes to vzal přes Hradec Králové a Holice do Svitav. Ve čtvrtek chce dojet do Nového Jičína, aby v pátek přes Ostravu dorazil až do Mostů v Jablunkova. Právě když jsem projížděl cestou domů Holicemi, byl Aleš Růžička v zaujaté diskusi s dalším dobrodruhem, pokud se týká cest světem na různých motocyklech, nyní i uznávaným obchodníkem provozujícím vyhlášenou prodejnu Auto - moto dílů v Holicích (dříve Mototechna), Vojtěchem Hlásným. V diskusním kroužku nechyběli ani další motorkáři, kteří právě přijeli do Holic zakoupit nějaký ten díl na svého jednostopého miláčka.

No a když už jsem já, Čtenář reportér, jel kolem, nedalo mi to, abych nezastavil a se zuřivcem taky chvíli nepoklábosil. Byl vstřícný, ochotný ztratit něco ze svého drahocenného času, i na společnou fotku došlo, přestože jsem zrovna vyrazil jen tak nalehko, bez foťáku. Pár zajímavostí jsem se dozvěděl, například co na jeho bláznivé nápady říká jeho žena, co chystá jako příští dobrodružnou akci pro posluchače rádia.

Pokud někdo neví, co vše již Aleš Růžička realizoval, naznačím. Nedá se vyjmenovat vše. Jen pro představu, například - v roce 2020 absolvoval a nedokončil cestu Moskvičem do Moskvy, dále Fiatem do Vatikánu, lezl na Mont Blanc, judo si rozdal s olympionikem Krpálkem, atd, atd. Můj dojem? Super chlap, dobrodruh, borec! Rád budu v rádiu sledovat jeho další výpravy za dobrodružstvím a přeji mu hlavně pevné zdraví! A když už jsem v těch Holicích zastavil, alespoň pár fotek mobilem jsem tam ulovil.