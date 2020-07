V původním plánu letošního roku bylo uspořádat 12 dostihových dnů se startem v podobě tradičního Zahajovacího dostihového dne ve svátek 8. května. Novinkou sezony byly čtyři páteční podvečerní mítinky kombinující rovinové dostihy s proutěnkami. Cílem bylo vytvořit nabídku pro koně v dostizích nižší kategorie a především podpořit český chov. Bohužel po změnách termínových listin se poběží takové dostihy jen jednou. Stane se tak v předvečer II. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou v pátek 24. července.

Kvalifikační seriál

Léto na Pardubickém závodišti zahajuje I. kvalifikace na jubilejní 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. V kalendáři si první část čtyřdílného seriálu našla místo 4. července. Další červencovou akcí bude II. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Součástí mítinku bude i prestižní klasická steeplechase Zlatý pohár, nad kterou už tradičně převzal záštitu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jen o pouhé dva týdny později vyběhnou zájemci o start v říjnovém vrcholu české překážkové sezony potřetí. Stane se tak 8. srpna, což už je termín z původní „předkoronavirové“ termínové listiny. Kvalifikační seriál pak uzavře IV. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, a to poslední srpnový víkend (29. srpna).

Dress code

Přestože se termíny kvalifikačních mítinků v roce 2020 posouvají, barevné dress cody se nemění. Pokud máte chuť si hrát s barvami, pak laďte své outfity při první kvalifikaci do zelené, při druhé do červené, při třetí do modré a při té poslední do odstínů žluté.

Koně v akci

Za léto lze určitě ještě považovat první dny měsíce září. O prvním zářijovém víkendu se uskuteční 22. ročník výstavy Koně v akci. A protože město Pardubice je letos „Evropským městem koní“, bude i program výstavy laděn do tématu tradice a historie chovů koní v Evropě.

4. července

I. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou



24. července

Páteční rovinové dostihy



25. července

II. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou



8. srpna

III. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou



29. srpna

IV. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou



5. - 6. září

výstava Koně v akci

Kateřina Nohavová