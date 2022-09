Je to neuvěřitelné, ale už od roku 2010 pořizuje město Pardubice nový územní plán (ÚP). A termín jeho vydání je stále v nedohlednu. V počátcích byl pořizován ve dvou variantách. Dá se říci málo rozvojové a ještě méně rozvojové. Před sedmi lety zastupitelé rozhodli o variantě rozvojovější, samozřejmě s určitými pokyny k dopracování. Základní variantou byl pokyn nevracet zastavitelné plochy do polí.

Padaly ale také spíše úsměvné pokyny, ve kterých zazněly návrhy ke zrušení Globusu nebo Parama. Na místo uvolněných prostor chtěli někteří vtipní zastupitelé umístit sportoviště a také posunout věznici na Hůrka… Majitelé jmenovaných nemovitostí ale neměli pro tyto návrhy pochopení. Stávající ÚP je ze září 2001 a bylo k němu pořízeno více jak 20 změn.

Je zajímavé, že v roce 2018 proběhlo očekávané veřejné projednávání nového územního plánu. Každý čekal, že bude konečně rozhodnuto, ale tři (!!) roky se nic nezměnilo. Pořizovatel sice vyhodnocoval námitky a připomínky, ale navenek se nic nestalo. V loňském květnu předvedl určený zastupitel na semináři pro zastupitele řešení těch největších lokalit. Tady se překvapivě měnily výškové limity. Dalším návrhem bylo zrušení celé rozvojové plochy na Hůrkách (vráceno zpět do polí). Zastupitelé přijali pokyn pro zpracovatele vrátit veškeré současně zastavitelné plochy zpět do zastavitelných v intencích platného ÚP. Zpracovatel ani pořizovatel se však usnesením neřídili a proto vznikaly občas nesmyslné výškové limity v území. To, že se výškové limity za poslední roky neměnily, popírá zastupitelka ing. Helena Dvořáčková, která se plně věnuje nastolení nového ÚP: „Rozvojová plocha na Hůrkách změnila výškový limit několikrát“.

Územní plán je dohoda o využití území. Dohoda vlastníků, města a dotčených orgánů státní správy. Je to věc veřejná a tak i musí sloužit. Není možné dělat z ÚP prostředek politického boje.

Milan Derner