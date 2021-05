Střed Pardubic si zaslouží komplexní architektonické velkorysé řešení. V poslední sobě jsme se dozvěděli o připravovaných stavbách, které v této lokalitě čekají na svou realizaci, nebo jsou již v běhu.

Jedná se především o rekonstrukci Letního stadionu, jehož součástí je i oprava tribun, bohužel ale již údajně bez brány borců, která je technickou památkou.

Chystá se dostavba severní části zimního stadionu a plánuje se stavba třetí hokejové haly, V této lokalitě má být dále parkovací dům. Myslím si, že řešený prostor by měly ohraničovat ulice Ke stadionu včetně velké zelené plochy po zbouraných jatkách, nábřeží Václava Havla, ulice Hradubická od křižovatky k mostu Pavla Wonky , Sukovu třídu a ulici U stadionu. Propojením lokality až do Tyršových sadů, může vzniknout nádherné sportovně, relaxační odpočinkové centrum přímo ve středu města. Pardubice tak mohou dotvořit střed města, který může přispět k naplnění přídomku „Pardubice, město sportu“. Obchodních a nákupních center budou mít Pardubice nepochybně moc, připravují se objekty hlavně na Palackého ulici po bývalých provozech Lihovaru a Hobé ale i v přednádraží za OC Albert.

Problém ale vidím v tom, že jmenované investiční akce mají různé projektanty, investory a nakonec i realizátory. Podle mého názoru by bylo vhodné vypsat architektonickou soutěž, která by vymyslela jednotící prvky, které by celou lokalitu a její stavby pojaly jako celek.

Další věcí, která by měly být využita je modro-zelená infrastruktura, čili síť prvků budovaných v harmonii s přírodou. Tato infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro zachytávání dešťové vody a její zpětné využití. Stranou by neměla zůstat zeleň, naopak volné plochy na nábřeží Václava Havla a na ploše po jatkách k tomu přímo vybízejí. Dalšími prvky modro-zelené infrastruktury jsou zelené střechy nebo zelené stěny, které zvyšují energetickou efektivnost staveb, slouží jako přírodní chlazení a podporují zadržování vody. Na ulicích a ve veřejných plochách jsou to prvky jako prosakovací dlažba, zatravňovací tvárnice, travnaté pásy, průlehy apod., které by měly být využity v maximální míře.

To, co se jeví jako naprosto exelentní, je kogenerační využití chladící jednotky. Teplo vyrobené při chlazení při vytváření ledové plochy, může být využito nejen k ohřevu teplé vody, vytápění ale především k ohřevu travnaté plochy stadionu. Dnes je odpadní teplo bez využití mařeno v chladících věžích.

Realizací alespoň části navržených opatření ukáže město, že potřebu bránit se změnám klimatu a jejím dopadům myslí vážně.

Jan Linhart, Pardubice