Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a představuje chemii jako atraktivní studijní obor, který má smysl studovat, protože nabízí vynikající možnosti pracovního uplatnění. Letošní ročník je opět poznamenán proměnlivou epidemickou situací. „Školní kola jsme realizovali od září do listopadu prezenčně a v celostátním měřítku se jich zúčastnilo více než 17 000 žáků z 612 základních škol. V regionu Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) Pardubice se do soutěže zapojilo přes 6 000 žáků, což tvoří třetinu celkové účasti. Následující krajská kola už jsme museli z důvodu vrcholící epidemie uspořádat distančně formou on-line testu,“ přibližuje za organizátory Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing.

Krajská kola se uskutečnila v jednotném termínu ve čtvrtek 27. ledna 2022. Soutěžící absolvovali vědomostní on-line test, který v časovém limitu 70 minut prověřil jejich znalosti chemie. Test sestavil tým pedagogů SPŠ Otrokovice. Kromě chemického názvosloví, tvoření a vyčíslování rovnic nebo středně obtížných výpočtů obsahoval i řadu zábavných prvků v podobě rébusů, doplňovaček a křížovek. Z regionu SPŠCH Pardubice, který čítá pět krajů – Pardubický, Královéhradecký, Středočeský, Liberecký a Kraj Vysočina – bylo testováno 419 žáků. Třicet nejúspěšnějších postoupilo do regionálního finále. „Test byl zpočátku jednoduchý, ale postupně přituhovalo a objevily se i otázky, nad nimiž jsem musel víc přemýšlet. Třeba názvy iontů mi daly hodně zabrat. Naopak rébusy a křížovka mě moc bavily a snadno jsem je vyplnil. Testování probíhalo hladce a bez technických problémů. Netroufám si odhadnout, jak jsem dopadl, ale na postup do finále to spíš nevidím,“ zhodnotil svůj výkon Martin Václavík ze ZŠ Dašice.

Regionální finále jednotlivců se uskuteční prezenčně v březnu 2022 v laboratořích SPŠCH Pardubice a zaměří se na praktické dovednosti soutěžících. „Třicítka finalistů vypracuje jednoduchou laboratorní úlohu, kterou by měli zvládnout i ti žáci, kteří se do laboratoře dostanou jen málokdy. Obtížnost zadání bere v úvahu omezené možnosti praktické výuky chemie v některých školách,“ vysvětluje Jan Ptáček, ředitel SPŠCH Pardubice. A dodává, že přesný termín regionálního finále bude stanoven v závislosti na aktuálním vývoji epidemie.

Týmová soutěž projektů je plánována rovněž prezenčně a měla by proběhnout 23. února v prostorách SPŠCH Pardubice. Dvanáct soutěžních týmů se pokusí poutavě představit své projekty na téma Chemické látky v živé přírodě. „Projektová část je nejkreativnější kategorií soutěže a žáci v ní maximálně uplatňují svoji invenci a fantazii. Právě tady vzniká potřebný zápal a nadšení pro chemii. Neradi bychom proto žáky o projektový den ochudili. Pokud nebude většina týmů v karanténě, budeme se snažit o jeho prezenční provedení, byť třeba v pozdějším termínu,“ přibližuje Jan Ptáček.

Výsledky všech soutěžních kategorií regionálního kola budou vyhlášeny v dubnu 2022 v pardubickém ABC klubu. Akce se ponese v duchu zábavného odpoledne s pestrým doprovodným programem a všichni účastníci regionálního finále i členové projektových týmů se mohou těšit na hodnotné ceny. I tady platí, že přesný termín konání bude stanoven v závislosti na vývoji covidové situace.

Vyvrcholením a závěrečnou tečkou za soutěží bude celostátní finále jednotlivců, které 16. června 2022 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Národní finále přivítá čtyřicet nejúspěšnějších žáků ze všech krajů republiky a rozhodne o tom, kdo získá titul krále mladých chemiků pro rok 2022.

Robert Čebiš