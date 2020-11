Všichni v této době potřebujeme trochu naděje a povzbuzení. I proto se na arkádách Mydlářovského domu, sídla Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, objevil anděl.

Anděl na arkádách. | Foto: MLK Chrudim

Tento anděl bdí v době adventu nad všemi lidmi dobré vůle a říká se o něm, že je schopen vyplnit i ta nejtajnější přání. Letos přiletěl dříve než jindy. Ovšem vzhledem k uzavření muzea nelze letos přání doručit a na křídla nalepit osobně, ale naštěstí se našlo řešení. V souladu s dobou se náš milý anděl přihlásil na facebook a pro tento účel se z něho stal Anděl Přání. Můžete se s ním skamarádit a skrytě do messengeru napsat, co byste chtěli příští rok vyplnit. A pro ty, kteří si s facebookem netykají, nechal na vzkazy a přání připevnit schránku na okno vedle vchodu do Mydlářovského domu.