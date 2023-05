/FOTO/ V sobotu se v Kulturním domě Hronovická v Pardubicích uskutečnila Summer Show. Předvedli se tanečníci ze skupiny Select Dance. A bylo na co se dívat. Za fotografie děkujeme panu Jaromíru Pýchovi.

Select Dance v Hronovické v Pardubicích. | Foto: Jaromír Pýcha

Akce to byla parádní. Mládí, elán, bezstarostnost, radost ze života, světýlka, ale hlavně parádní, individuálně dorazové výkony, a hlavně super představení pro rodiče, prarodiče a další přítomné diváky.

Co mě ještě taky potěšilo? Že jsem se po krásném představení potkal i s paní Čermákovou z Dolní Rovně, skoro sousedkou přes potok, která patří ještě o jednu generaci výše, tj. do generace mých rodičů, která se přijela do krajského města podívat na vystoupení svých pravnoučat.

P. S. V sále při představení zhasli. Omlouvám tímto neostrost některých fotografií, nemám top přístroj.

Mirek Pýcha, Dolní Roveň