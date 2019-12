„Kreslení mě vždy bavilo, proto jsem s radostí přijal roli patrona letošního ročníku. Ale to jsem netušil, co mě čeká. Vybrat nejlepší obrázky bylo hodně nesnadným úkolem,“ pronesl mladý basketbalový křídelník pardubického týmu Josef Potoček, který byl patronem i jedním ze členů poroty. BasketMalování se uskutečnilo v jarních měsících. Podobně jako v předchozích čtyřech ročnících probíhalo na dětském oddělení a oddělení dětské chirurgie Pardubické nemocnice, nově se do něj zapojilo i dětské oddělení Chrudimské nemocnice. Hospitalizované děti kreslily obrázky s libovolnou basketbalovou tematikou.

Na konci se sešlo kolem stovky rozmanitých obrázků. Porota složená ze zástupců basketbalového klubu a nemocnice měla nesnadné rozhodování, vybírala tři nejlepší v každé ze čtyř věkových kategorií. Nakonec však vybrala nejen dvanáctku „medailistů“, ale rozhodla se ocenit ještě třináctého, který vytvořil zajímavé 3D výtvarné dílo.

Odměna čekala na všechny zúčastněné děti. Každý, kdo se do soutěže zapojil, získal vstupenky na jeden ligový zápas pardubických basketbalistů. „Zůstali jsme věrni tradici z minulých ročníků. Vítězům každé kategorie jsme věnovali repliku našeho dresu s jejich jménem na zádech, aby měli krásnou vzpomínku na tuto soutěž,“ řekl Pavel Stara, předseda představenstva BK JIP Pardubice. Dušan Korel

Kategorie I (do 6 let):

1. Adéla Červená, 2. Adam Novák, 3. Adam Veselík



Kategorie II (do 10 let):

1. Vendelín Buranda, 2. Tereza Lindnerová, 3. Patrik Horváth



Kategorie III (do 15 let):

1. Václav Džupina, 2. Tomáš Jakubčo, 3. Vivien Bartalošová



Kategorie IV (do 18 let):

1. Marie Boušková, 2. Jiří Svojanovský, 3. Laurinka Korová.



Zvláštní ocenění: Ondra Matys