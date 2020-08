Nová školní věž v Ostřešanech

/FOTO/ Nová budova ostřešanské školy byla otevřena v roce 1915, nyní je tomu 105 let, co zde žáci usedají do školních lavic. 13. srpna 2020 došlo pomocí těžké techniky k umístění nové školní věže na zrekonstruovanou střechu školní budovy v Ostřešanech.

