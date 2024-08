Léto, prázdniny, dovolená. Polovina národa balí kufry a odjíždí do Chorvatska, Turecka, Egypta nebo úplně jinam. A někteří se rádi vydají na festival hudby a hudebních nástrojů do jižních Čech. Hlavním účinkujícím byl světově uznávaný mistr houslí, pan Jaroslav Svěcený.

Léto, prázdniny, dovolená. Polovina národa balí kufry a odjíždí do Chorvatska, Turecka, Egypta nebo úplně jinam. Druhá půlka národa pak miluje festivaly, HRADY CZ asi vedou, stejně tak všelijaké další open air akce. Abych nebyl úplně out, opustil jsem svou rodnou obec Dolní Roveň v okrese Pardubice a tentokrát vyrazil kousek dál za její katastrální hranici, dokonce do jiného kraje. Jihočeského kraje - a dokonce taky na fesťák! Ne však fesťák tuc, tuc šramot, na to už nemám mládí, ale na nádhernou hudbu, která působí jako lék. Lék bez jakýchkoliv vedlejších účinků, především pak na duši. Letní festival hudby a hudebních nástrojů Jihočeské Nové Hrady je akce, která proběhla letos již podeváté a nabídla pět skvělých koncertů a jednu komentovanou výstavu houslí.

Hlavním účinkujícím je světově uznávaný mistr houslí, pan Jaroslav Svěcený. Koncerty se konají v krásném prostředí na různých místech, různí jsou i spoluúčinkující na každé akci. My jsme v minulosti měli to štěstí, že jsme na koncertech již zažili paní cembalistku Jiku Navrátilovou a klavíristku Lucii Karlovou. Nebudu jmenovat další vystupující, koho to zajímá a neví, může se podívat na přiloženém plakátku. Jedno však mají všichni společné, jsou prostě špičky ve svém oboru. Jeden z koncertů se uskutečnil tradičně až za hranicemi, v sousedním Rakousku, ve starobylém kostele obce Altweitra. Já stihl dva koncerty a komentovanou výstavu. Koncert v Rakousku byl obrovským zážitkem nejen pro místní obyvatele, v čele s panem starostou a panem farářem, ale pro mne též! Druhý den jsem byl na zmíněné komentované výstavě, kde mimo jiné pan mistr Svěcený přímo na místě účastníky přesvědčil o tom, že je nejen vynikajícím virtuózem, ale i uznávaným znalcem v oboru smyčcových nástrojů. Jeden z diváků si s sebou totiž přinesl nádherný nástroj a pan Svěcený mu dokázal určit o jak vzácný výrobek se jedná a jaká je úroveň pro jeho použitelnost.

Jak jsem již uvedl výše, hudba v podání pana Svěceného je lék, hlavně pro duši. Proto jsem já přivezl od nás z Dolní Rovně jiný lék. Původ je z naší zahrádky, je z krásných jablíček, které do zázračných kapek na všechno ostatní dokáže právě u nás v Dolní Rovni vyrobit pěstitelská pálenice s mnohaletou tradicí. A dokonce dokáže v mrazivých dnech spořit náklady na teplo! Jelikož je pan Svěcený rodák z Hradce Králové, napadlo mě, že takový perníček z našich okresních Pardubic by ho také mohl potěšit…

Co dodat ke koncertům? Bravo, paráda. Nedalo nám, abychom nezastavili i v místě, které je jedním z nejhezčích tohoto festivalu. V kostele v Dobré Vodě! Nádhera, výhledy do krajiny jsou dalším bonusem. Už to je dostatečná motivace k tomu, přijet do těchto míst i příští rok. A jak je naším dobrým zvykem při cestách po naší krásné zemi, snažíme se poznat i místa dosud nepoznaná. Naší zastávkou byl například pohádkový zámek Červená Lhota, zámek Kratochvíle, který kolem chrání vodní příkopy, město Vodňany, které má například překvapivě velice bohatou minulost spojenou z životem mnoha významných českých spisovatelů.

Nové Hrady stojí též za to, aby si člověk vyčlenil dostatek času na prohlídku hradu, zámeckých parků, galerie, kovárny či Zevlova mlýna. No, a když máte kliku s velkým K a ubytujete se v Českých Budějovicích kousek od centra v hotelu pana, právě s příjmením Klika, není co řešit. Tip na ubytování v Nových Hradech? Na bookingu si určitě lze vybrat, nám se dobře bydlelo u Ferenčíkových. Prázdninový a dovolenkový výlet za kulturou se zážitky jak má být! Takže přátelé, budete-li váhat kam za rok, můžete se po nahlédnutí do přiložených obrázků nechat inspirovat. Zklamáni určitě nebudete!

Krásný zbytek letošního léta.