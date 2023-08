Národní výstavu jiřinek můžete navštívit v sobotu 2. září (od 10 do 18 hodin) a v neděli 3. září (od 10 do 16 hodin) v sokolovně v Dolní Rovni.

Národní výstava jiřinek v Dolní Rovni v roce 2022. | Foto: Jaromír Pýcha

Nevím jak vy, ale já to vím úplně přesně. Bude to zase paráda, reprezentační akce v sokolovně Dolní Roveň. V názvu nese hrdé slovo národní a to je taky pravda. Vystavovat své nádherné jiřinky budou totiž pěstitelé z celé ČR. Pokud jste již na této výstavě někdy v Dolní Rovni byli, není třeba dalších slov ani obrázků. Kdo ještě nevíte, o co jde, neváhejte a pohlédněte na obrázky z podobné výstavy, která se konala před rokem.

A potom už hurá do sokolovny v Dolní Rovni. To by bylo, aby nepadl letos návštěvnický rekord. Tak na viděnou.