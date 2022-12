OBRAZEM: Hlíva plicní i hřib peprný, Vánoce jsou za dveřmi, ale houby rostou

I když už nám na dveře skoro ťukají Vánoce, neznamená to, že v lese nerostou houby. Kdo hledá, najde… Do lesa se za nás vypravil Jan Malířský, který je mimo jiné i vášnivým houbařem. Co v lese objevil? Na to se můžete podívat do galerie. Děkujeme za příspěvek.

Vášnivý houbaři si přijdou v lese na své i na podzim. | Foto: Jan Malířský

Z hub lze vidět vesměs to, co roste na odumřelých stromech či pařezech, jako choroše, pevník, houževnatec a troudnatec. Velkou radost mi udělala hlíva plicní na odumřelé bříze. Z hub, jež přežily první mráz, bylo vidět štavnatku vonnou, třepenitku svazčitou, špičky a hřib peprný. I když jsem si promočil boty, byl jsem spokojený a pár plodnic hlívy jsem si přinesl i domů. Jan Malířský