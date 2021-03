Při procházce v okolí svého domova, na zahradě, v blízkosti řek i potoků či na okrajích lesů jistě i vy spatříte některé z prvních kvítků. Podělte se o tu krásu i s ostatními čtenáři a pošlete nám fotografie jako Libor Málek.

Jarní květiny. | Foto: Libor Málek

,,Tyto kytičky jsem nafotil na svém skromném záhonu u svého rodinného domu. Ladoňky rostou mezi dlažbou chodníčku u vstupu od branky do domu. Je to s podivem, že se jim tam i mimo záhon daří. Je to hezký příchod domů, když kvetou," napsal Libor Málek. Dopnil, že většinu květin má ještě po rodičích, kteří byli zahrádkáři stejně jako on.