To je kousek! Rybář vytáhl z řeky Labe dvacetikilového amura

Čtenář reportér

Co plave v Labi? Rybář Zdeněk Valíček vyrazil chytat na Labe do Ústeckého kraje a opravdu se mu zadařilo. Z řeky vytáhl více než dvacetikilového amura bílého. „Je to můj osobní rekord,“ říká úspěšný rybář. Amur vážil přesně 22,38 kg a měřil 116 cm. Povedlo se vám vytáhnout zajímavý úlovek z Labe u nás na Pardubicku? Pošlete nám fotografie, rádi je zveřejníme.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zdeněk Valíček chytil na Labi dvacetikilového amura. | Foto: archiv Z. Valíčka