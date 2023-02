Proslýchá se, že na stromech tam právě v tomto čase porostou jitrnice a potůčkem poteče pivo proudem. Vím už, kdo bude hrát Dařbujána, Pandrholu či Smrťáka. Výborná volba, jednoznačně se máme na co těšit. Kdo v Trusnově jednou byl, tomu není už třeba povídat nic a pojede tam na divadlo zákonitě rovnou. Třeba i několikrát opakovaně, jako posledně nejmenovaný p. Miloš P. z Dolní Rovně.

Kdo tam ještě za kulturou nebyl, tak se klidně může nechat inspirovat představením Lucerny z roku 2015, nahlédnutím na obrázky z mimořádného vydání Roveňského poločasu z tohoto představení. Malá vesnička divadlem žije. Většina skvělých herců z Lucerny bude v akci opět a určitě se nám představí i některé nové tváře. Takže koukněte, jak to tam vypadalo, představte si, jak to asi vypadat může a v dubnu všichni hurá do Trusnova.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň