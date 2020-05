Letos v květnu uplynulo patnáct let od úmrtí pana Jaromíra Komárka, filmového fotografa, rodáka z Dolní Rovně.

Odkaz budoucím generacím | Foto: Jaromír Pýcha

Patnáct let se snažím minimálně jednou za rok zajet do Prahy a přímo u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech věnovat alespoň pár minut svého času vzpomínkám na tohoto mimořádného člověka, který se do naší a „své“ Rovně už nikdy nevrátí. Pravidelně projdu kolem monstrózních hrobů a hrobek z mramoru, žuly a nevím z jakých dalších možných dražších materiálů.