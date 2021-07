Oba zvony ve věži kostela sv. Martina jsou již plně funkční. Po opravě a zprovoznění zvonu Martin o Velikonocích 2019 se dočkal i umíráček, který visí v sanktusníkové věžičce nad lodí kostela. I tento zvon opravila karvinská firma Zvonotec a její pracovník Adam Bogocz ho ve čtvrtek 29. dubna zavěsil ve spolupráci s holickými zvoníky na jeho původní místo. Příběh opravy se začal psát již v loňském roce. Po vyhodnocení stavu 1. května 2020 Adamem Bogoczem zvoníci 30. listopadu umíráček sňali. Putoval do karvinské dílny firmy Zvonotec a na konci února letošního roku se vrátil do Holic se zbrusu novým příslušenstvím.

„Umíráček má novou dubovou hlavu, ráhno pro lano a železné srdce. U něj jsme zvolili místo původní kladívkové pěsti, což je část srdce, která bije do věnce zvonu, šetrnější pěst ve tvaru koule,“ popsal zvoník Miloš Klikar. Slavnostního požehnání se umíráčku dostalo od holického duchovního správce P. Radka Martinka 4. dubna na konci mše svaté o Hodu Božím velikonočním, symbolicky v den připomínky vzkříšení Ježíše Krista. „Požehnání v dnešní den je symbolem, aby umíráček nejen ohlašoval úmrtí, ale byl především předzvěstí spásy, abychom nezapomněli, že naše životy jsou v Božích rukou,“ pronesl po požehnání P. Martinek. Na umíráček se mnoho let nezvonilo.

„Ke každému městu zvuk zvonů patří. V Holicích jsme v roce 2019 obnovili po téměř čtvrtstoletí nedělní zvonění na velký zvon Martin a snažíme se pečovat i o další zvony ve městě. Nyní chceme veřejnosti prostřednictvím pohřební služby či farního úřadu, nabídnout i zvonění na kostelní umíráček. Ohlašuje sice události smutné, ale i ty k našemu životu patří,“ uvedl zvoník Tomáš Beran. Umíráček váží 30 kg a zvonařská firma Rudolfa Manouška v brněnských Husovicích ho ulila nákladem Jednoty Orla československého a Sdružení katolické mládeže v Holicích v roce 1930. Do sanktusníkové věžičky byl zavěšen 30. srpna téhož roku. Nese nápis Mrtvé oplakávám, nad nímž jsou zmíněni oba donátoři. Výstavu z opravy umíráčku můžete zhlédnout pod kruchtou kostela sv. Martina.

V Holicích visí celkem šest zvonů. Nejstarším a největším z nich je zvon Martin z roku 1499 od královéhradeckého zvonaře Ondřeje Žáčka, který je ozdobou zvonice kostela sv. Martina a váží necelých 400 kg. Ostatní zvony jsou malé, ve váze do cca 40 kg, a visí v kapličkách či zvoničkách. Holická farnost by ale ráda do kostela pořídila ještě dva nové zvony, které by nahradily zvony zrekvírované nejprve v roce 1917 a poté nacisty v roce 1942. Vypsala proto veřejnou sbírku Zvony pro Martina a zájemci mohou přispívat na transparentní účet 5742829339/0800. Celkové náklady na pořízení nových zvonů jsou vyčísleny částkou 1,5 milionů korun.

Lukáš Peška