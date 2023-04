Fantom opery, Tenkrát na západě, Vltava. Takovými i dalšími známými melodiemi oslavil Sokol v Chroustovicích 120 let svého působení. Na mimořádný rockový večer se vypravil Jaroslav Černý z Pardubic. Děkujeme za fotografie a videa.

Oslava 120 let Sokola. | Foto: Jaroslav Černý

28. března. Zvedám zvonící telefon: „Co děláš? Nic! Tak se oblékni a přijeď!" Do telefonu říkám: „A kam? Moc se mi nikam nechce.“ A dívám se na vedlejší postel, kde září vlasy jedné hezké bloncky. „Nevymlouvej se. Tak ji vezmi s sebou,“ promlouvá jasnovidný telefon a posílá GPS souřadnice. Když takhle telefon mluví, musí to být zajímavá akce. Takhle mě nepoňouká pro nic za nic. Vysvětluju to té blondýně, zadávám GPS a vyrážíme.

Za chvíli na kraji obce čtu: Chroustovice. Jedu až k místní sokolovně. Na dveřích plakát a na něm: Oslava 120 let Sokola. Rocková. A ještě že účinkují Vytásek, Linhart a Sommerová. Nevěřím svým očím. Dnes si moje uši přijdou na své.

FOTO: Pardubičtí záložáci vyzkoušeli na Libavé nové útočné pušky. Jsou přesné?

Aby bylo jasno, ta Sommerová je hvězda pražských muzikálů. Linhart má zápis v knize světových rekordů. Dovede jen tak bez not zahrát tolik skladeb, co žádný jiný klavírista na světě. (pozn. redakce: V roce 2004 se pianistovi Radimu Linhartovi podařilo překonat světový rekord v repertoáru zapsaný v Guinessově knize rekordů. Veřejně předvedl, že dokáže zahrát zpaměti 3300 písní a skladeb) A Vytásek? Uvidíme, ale zpívat duety se Sommerovou? Musí něco umět.

Jak už to na takovýchto oslavách bývá, jsou proslovy. Oslava je oslava a historii a zásluhy je třeba vyzvednout. A potom to začalo. Co bylo, jak to bylo, to je na fotkách a videích v tomto článku.

Sommerová dokázala, že je pěvecká hvězda a hezká holka na koukání. Vytásek překvapil v dobrém. V sólových pěveckých partech ale i v duetech zdatně sekundoval Sommerové. A Linhart na doprovodu pěvců ukázal, že si nejen dobře a hodně pamatuje, ale i ovládá hru z listu.

FOTO: Mimořádná událost. Kunětická hora brzy odhalí další svá tajemství

Na konci povedeného večera předání květů účinkujícím, ocenění sponzorů koncertu… a konec jednoho krásného večera. Poděkování všem, co zorganizovali takový milý večer. Poděkování návštěvníkům, kteří zaplnili sál.

A můj telefon? Zatím mlčí. Ale až zase bude nějaká pěkná kulturní akce, určitě se ozve. 20. 4. 2023 z Chrudimi, bych to tak tušil…

Jaroslav Černý