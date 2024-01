Do Libišan se sjíždějí davy. Rekordman bude svítit až do svátku Tří králů

Až do 6. ledna, do svátku Tří králů, bude ještě vždy večer do tmy zářit pohádkově osvětlený dům manželů Hlouškových v Libišanech. Domek a jeho okolí zdobí 269 tisíc žároviček, což je možná rekordní záležitost, k vidění jsou také nejrůznější vánoční a zimní symboly. Lidé se do Libišany sjíždějí ze širokého okolí.

Dům v Libišanech. | Foto: Jaroslav Černý

Svítící domek stojí mezi Pardubicemi a Hradcem, v obci Libišany. Skoro na konci vesnice. A před ním velký rozsochatý strom. V té vesnici také mají kostelík. Projíždějící auta tomu nějak nevěnují pozornost. Od ledna do prosince. Ale v období vánočních svátků až do Tří králů není kde zaparkovat. Auta jedou pomalým tempem a vzhlížejí na světélkující domek. Všude samý "zákaz zastavení". A přesto je lidí plno. Co se to děje? Přijíždějí i celé rodiny. Lidí je plná ves. A všichni směřují k tomu domu na konci vesnice. V 17 hodin se světélka rozsvěcují, brána se otevírá a paní Hloušková vpouští skupiny lidiček na svůj vlastní dvorek. A stejně velké skupiny zase vypouští. Atmosféru ty fotky trochu dokreslí, ale lepší je osobní návštěva. Tak až do Tří králů máte čas…