Pámátník Zámeček v Pardubicích (Průmyslová 558) připravil na třetí adventní neděli akci Vánoce v protektorátu. Koná se od 10 do 13 hodin.

Z výpovědi pamětníků se dozvíme, jak vypadaly Vánoce v rodinách za protektorátu. Jak se zdobil stromeček, co mohli lidé nalézt pod ním a co vlastně bylo na Vánoce důležité. V paměti uvízly dárky, pocity, situace a lidé. Porovnáme naše představy, očekávání a prožívání Vánoc s těmi válečnými. Budeme diskutovat a konfrontovat dnešní dobu se vzpomínkami. Každý může přidat své poselství k vánočnímu řetězu, a kromě zážitku si odnést papírovou hvězdu, kterou si sám vyrobí.