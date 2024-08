Sobota 24. 8. 2024, 10:15 hodin. Parádní jízda MFK Chrudim pokračuje! Tentokrát to schytala rezerva pražské Sparty. Domácí představili dvě nové posily. Mladý slovenský obránce Leitner tvrdil obranu a v 76. minutě nastoupila hvězda největší, zkušený ligový matador Pavel Černý!

Hlavním tenérem Sparty B je bývalý ligový fotbalista Sparty a Jablonce Luboš Loučka. Na místo hlavního trenéra se posunul od áčka, kde předtím dělal asistenta. Pro zajímavost ještě doplním, že Luboš Loučka začínal s fotbalem právě v Chrudimi, jeho prvním trenérem byl pan Jirásek. Dva roky též působil v mládeži AFK Pardubice, kde ho trénoval pan Škvrňák. Potom přišla Sparta, období 1999 - 2004, rok hostování v Opavě, zpět Sparta. Nejkrásnější roky své aktivní fotbalové kariéry prožil v Jablonci. Práce ve Spartě Praha? To je přesně to, co si přál! Pavel Černý se divákům předvedl poprvé na domácím hřišti, v Chrudimi je zatím na jeden rok. Zajímavostí je i to, že Pavel Černý hrál jistý čas v jednom týmu s Lubošem Loučkou. Více než 1 700 diváků ho přivítalo potleskem a musím dodat, že spokojené publikum tleskalo hráčům i o přestávkách vždy v půlce poločasů, kdy rozhodčí povolil doplnění tekutin. Příjemné fotbalové prostředí, pěkný fotbal, který domácí produkují, to je záruka toho, že se tam ještě někdy zase podívám.

Sobota 24. 8. 2024, 20:00 hod., třaskavé derby dvou sousedů FK Pardubice - FC Hradec Králové 2:1 (1:1). Důležité vítězství domácích, referáty ze zápasu najdete v tisku i na internetu. Já vám dávám nasát atmosféru tohoto zajímavého zápasu z obrázků. Troufnu si říci, že se snažím fotit trochu z jiného pohledu než ostatní, pravda, taky méně kvalitně, neboť se tím jen bavím a neinvestoval jsem do potřebné dražší techniky. Pokud se divíte třeba tomu, že jsem nejvíce fotil hráče hostí č. 26 Daniela Horáka, vysvětlím. Proč? Protože můj Roveňský poločas, který žiju a píšu, si všímá hlavně dění, které má nějakou souvislost s Dolní Rovní resp. regionem Holicko. Daniel Horák je z Poběžovic, s fotbalem začínal v Holicích a jeho děda, Franta Horák z Litětin, byl nezapomenutelným hospodským pro široké okolí. Bohužel už se na svého vnuka dívá jen tam někde shůry…

Na obrázcích můžete najít i legendy fotbalu, Ing. Františka Rybu, Kaufmana, starostu obce Ostřetín Miloše Vlasáka, bývalého hráče dorostu TJ Sokol Roveň, předsedu krajské komise rozhodčích Kamila Schmeisera z Dolní Rovně, či diváka, aktivního hráče klokanů z Vršovic, Honzu Shejbala z Dolní Rovně.