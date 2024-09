Herečka Martina Sikorová, jedna z výrazných osobností Východočeského divadla v Pardubicích, se podělila o své zážitky a plány do budoucna. V rozhovoru se dozvíte, jak hodnotí svou dosavadní kariéru, jaké role ji nejvíce oslovily a co ji čeká v nadcházející divadelní sezóně.

Prázdniny utekly a učitelé a hlavně děti se již vrátili do svých škol a školiček. Někdo nadšeně, někdo možná ještě víc. Neskončily však jen prázdniny školní. Přátelé, též divadelní prázdniny roku 2024 jsou již minulostí a divadelní scény se pilně připravují na to, aby co nejvíce návštěvníků do divadla přišlo a odcházelo obohaceno o jen a jen krásné dojmy a zážitky.

Spojení škola a divadlo v praxi? Jasně, na Pardubicku to funguje. Východočeské divadlo v Pardubicích tradičně na konci prázdnin svolává společné setkání pedagogů, na svých školách něco jako „kulturních referentů“ s vedením a především dramaturgy divadla. Smyslem těchto setkání je především představit zástupcům jednotlivých škol programovou nabídku pro novou divadelní sezónu i další formy vzájemné spolupráce. Pokud chceme mít náš národ kulturně gramotný, kde jinde začít než u školní mládeže? Takže akce správná, chvályhodná a smysluplná. Přenos informací přímo k dětem a studentům funguje, škol, které využívají školního předplatného, přibývá, a tak je to správné, tak to má být! Naše kultura, kultura v podání VČD žije a táhne!

Letošní setkání se uskutečnilo dne 29. 8. 2024. Já sice učitel nejsem, ale moje manželka ano. K tomu jsem taky přítel škol, minimálně té naší Masarykovy základní školy v Dolní Rovni, Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích či VŠE v Praze! Proto jsem využil možnosti být přítomen též a pochytal jsem pár pro mne i mnohé z vás hodně zajímavých informací.

Setkání proběhlo v reprezentativních prostorách prvního patra divadla. Úvodní slovo měl tradičně pan ředitel Petr Dohnal. Následovalo vystoupení mladého režiséra připravované hry Zřít do tmy pana Adama Svozila. Následně se účastníci dozvěděli informace o tom, jaké nové tituly VČD chystá do své 115. divadelní sezóny. Pokud vás to zajímá, jedná se o sedm nových titulů: 5. října 2024 je na pořadu česká premiéra hry Zřít do tmy (oidipus), což bude zcela současné drama s téměř detektivní zápletkou.

Druhou premiérou bude bláznivá komedie Atomová kočička, ve které si budou tři vysokoškolští studenti tak trochu víc zahrávat s časoprostorem. Do konce roku 2024 čeká diváky premiéra inscenace Chyťte Chaplina! autora a režiséra Zdeňka Duška, kterou napsal přímo pro VČD. Počátkem roku příštího pak bude následovat premiéra další komedie Tanec v rodném domě. Rodinné setkání s nejedním překvapením.

O nové divadelní sezoně jsme psali také ZDE:

Na Malé scéně budou mít možnost návštěvníci navštívit tragikomedii o zvířatech a lidech Volání rodu. Závěr divadelní sezóny bude patřit adaptaci novely Alberta Camuse Cizinec, kterou zajisté ocení hlavně studenti středních škol, neboť téma spojené s evropskou vlnou existencialismu v literatuře patří mezi maturitní témata. A aby informace byla komplet, dodám ještě, že plánované premiéry i v sezóně 2024/25 doplní scénická čtení z cyklu INprojekty uváděná na Malé scéně ve dvoře, a hudebně-literární večery, které se uskuteční na ještě menší scéně VČD Poedium v klubu.

Rozhovor s herečkou Martinou Sikorovou

Pedagogové byli dále informováni o aktivitách Laik studia a názorně byla demonstrována ukázka nabídky aktivit pro studenty v podání mladých divadelních kouček, studentek JAMU v Brně. Jelikož na setkání pedagogů s vedením divadla nebyl nikdo z herců, dovolil jsem si ještě návazně oslovit jednu ze stálých hvězd divadelní scény v Pardubicích, herečku Martinu Sikorovou, a položil jí pár otázek k tomu, co zajímá mě, a jsem přesvědčen, že i mnoho dalších divadelních návštěvníků. Ptáte se proč zrovna Martinu Sikorovou? Třeba i proto, že v anketě o nejoblíbenější herečku obsadila druhé místo. V této „soutěži“ je dlouhodobě mezi nejvýše umístěnými. Třeba i proto, že Martina Sikorová hrála se svou kolegyní Eliškou Jechovou postavu Maryši. Noviny pak přinesly rozhovory jen s vítězi ankety a jen s mladší Maryšou, Eliškou Jechovou… Takže i proto chci já nabídnout minirozhovor s touto váženou a milou herečkou, slušelo by se napsat herečkou s velkým „H“. Takže dále pokračuji formou dotaz – odpověď.

Martino, kolikátá už to bude Vaše divadelní sezóna v Pardubicích?

Dvacátá první.

Narodila jste se v Třinci, nelákají Vás třeba velké scény divadel z Moravy, třeba z Brna nebo Ostravy? Nebo přímo z Prahy?

Mám v Pardubicích tak hezké zázemí, že nevím, jestli by mi jinde mohlo být líp. A jako diváka mě samozřejmě představení jiných divadel lákají moc. Ráda občas vyrazím pro inspiraci. Hrála jste v rámci angažmá v Pardubicích nespočet nádherných rolí.

Co řadíte mezi ty své nejkrásnější, vaše nejbližší a nejzamilovanější?

Roxie v Chicagu, Nina v Rackovi, Erika v Mefistovi, Audrey v Kvítku z Horrroru… nevím, které vlastně vybrat, bylo jich hodně. A díky Bohu stále je. Hrála jste královnu, Boženu Němcovou, Maryšu atd. Po jaké roli toužíte, co byste chtěla hrát, o čem jako herečka sníte? Toužím po rolích, kterým rozumím, něco se od nich naučím, takových rolích, které se zkoušejí v respektující a inspirující atmosféře.

Vaše muzikálové nadání je nepřehlédnutelné. Netoužíte po nějaké takové roli i na jiné scéně, třeba v divadle Karlín?

Momentálně žádnou takovou nabídku nemám. Kdyby přišla, určitě bych ji ráda přijala. Na co se můžeme těšit ve Vašem podání v divadelní sezóně 2024/2025? Zatím vím jistě jen to, že na začátku října bude mít premiéru inscenace Zřít do tmy, ve které už zkouším roli Christiny.

Začal jsem tento příspěvek na téma prázdniny. Jak jste si je užila Vy? Co divadlo, dala jste si pohov, nebo jste vystupovala třeba někde na otevřené letní scéně?

Jako pečený holub do pusy mi přiletěla malilinká rolička ve filmu Kukaččí vejce, který točil v okolí Hradce Králové režisér Milan Cieslar. Takže ano, malilinko jsem pracovala. A taky jsem podnikla roky vysněnou cestu do Santiaga de Compostella. Taky jsem byla v Beskydech. Krásné prázdniny to byly.

Školní abonmá, speciální představení pro školy. Jak se Vám pro tuto kategorii diváků hraje?

Školní předplatitelé jsou fajn, to jsou „děti“, které do divadla chtějí. Malinko náročnější se to může zdát s představeními, na která přijdou celé školy, tedy i s žáky, kteří do divadla možná nejdou úplně dobrovolně. No, snažíme se a snad leckteré z nich i zaujmeme.

A ještě poslední otázka. Máte jako herečka čas i chuť zajít na nějaké představení jako divák? Na čem jste byla v poslední době a kde?

To, že do divadla chodím ráda i jako divák, už jsem zmínila výše. No a naposledy? V Londýně jsem viděla Fantoma opery a v divadle Globe Richarda III, na Pernštejnlove One Man Show Všechny báječné věci a na Letní scéně Musea Kampa jsem asi před týdnem viděla muzikál Marta.

Úplný závěr: Máte nějaký vzkaz pro své příznivce i ostatní návštěvníky divadelních představení?

Asi nemám. Snad jen, že děkuju za přízeň a přeju sobě i jim, aby byla letošní, už 115. sezóna Východočeského divadla v Pardubicích, ještě úžasnější než ty předchozí.

Martino, moc Vám děkuji za Váš čas i odpovědi, ať se Vám vše daří, v životě i v divadle dle Vašich představ, přeji Vám, ať máte pevné zdraví i stálou radost z Vaší nádherné práce. Bavíte nás, tak Zlomte vaz!