Vedoucí Oddělení rozpočtu Odboru ekonomického Magistrátu města Pardubic Charakteristika vykonávané činnosti: - komplexní zpracování návrhu rozpočtu města, zajištění rozpočtových opatření, vypracování vyhodnocení hospodaření města, příprava podkladů pro jednání finančního výboru, rozpis schváleného rozpočtu, zpracování analytických ekonomických rozborů, komunikace s ekonomy odborů a s ekonomy městských obvodů, finanční vypořádání se státním rozpočtem, finanční vypořádání s městskými obvody Kvalifikační předpoklady a požadavky: - vysokoškolské vzdělání – ekonomického zaměření výhodou, znalost zákonných norem v oboru a schopnost jejich aplikace v praxi, znalost vyhlášky MF ČR č. 348/2023 Sb., o rozpočtové skladbě, praxe v oblasti finančního hospodaření územního samosprávného celku (ÚSC) výhodou, zvláštní odborná způsobilost v oblasti finančního hospodaření ÚSC výhodou, reprezentativní vystupování, komunikativnost, praxe ve veřejné správě výhodou Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul uchazeče b) datum a místo narození uchazeče c) státní příslušnost uchazeče d) místo trvalého pobytu uchazeče e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana f) datum a podpis uchazeče K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností b) motivační dopis c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání e) písemný souhlas s absolvováním psychologických testů, jejichž cílem je posoudit zejména obecné schopnosti, manažerské předpoklady a osobnostní charakteristiku uchazeče pro případ, že by členové výběrové komise tento postup považovali v rámci výběrového řízení za účelný K přihlášce dále připojte tyto nepovinné údaje: telefonický a e-mailový kontakt. Podmínkou ke jmenování vedoucím úředníkem je splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon), těmi jsou: a) čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 lustračního zákona b) ověřená kopie osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 lustračního zákona, nebo čestné prohlášení o skutečnostech potvrzovaných osvědčením dle předchozí věty, které dočasně ověřenou kopii osvědčení nahradí. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášku s přílohami doručte do 19.09.2024 buď osobně na podatelnu magistrátu – náměstí Republiky 12,(do 15.30 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny magistrátu) na adresu: Magistrát města Pardubic Kancelář tajemníka – personální oddělení Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice Uzavřenou obálku včetně požadovaných listin označte slovy „neotvírat“ a „číslem a názvem výběrového řízení“. Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Matičková, vedoucí personálního oddělení, tel. 466 859 419 nebo Bc. Veronika Pospíšilová, tel. 466 859 471. Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Pardubice: ukzbx4z. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny: posta@mmp.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě. Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit. https://pardubice.eu/uredni-deska 25 280 Kč

Detail nabízené práce