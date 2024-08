Akce, pořádaná značkou Limen Clothing, se uskuteční 24. srpna 2024 na venkovním podiu u klubu Žlutý pes, s možností přesunu do vnitřních prostor klubu v případě nepřízně počasí.

Na festivalu se můžete těšit na vystoupení českých punk rockových legend jako The Fialky, Houba nebo Nežfaleš. Zahraniční scénu zastoupí holandská kapela Drunktank, která kombinuje melodický skatepunk s osmdesátkovým metalem, němečtí Heathcliff, přinášející rychlý punk s prvky hardcoru, a belgičtí pop-punkeři You Nervous?. Dalšími účinkujícími jsou pražští Jet8, energická hardcore/punková kapela s dechovou sekcí, Out of Control z Hradce Králové, servírující nekompromisní streetpunk, a pop-punková formace Stars Are So Far ze Strašic.

Matouš Suchochleb