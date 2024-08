Léto roku 2024 se pomalu blíží směrem k podzimu. Když se již nyní ohlédnu směrem opačným, musím za sebe konstatovat, krásné léto v zemi této! Proložil jsem ho několika zajímavými kulturními i sportovními zážitky. Přátelé, nevím proč, ale čím jsem starší, tak objevuji stále intenzivněji krásu obohacující život v podobě klasické hudby. Ponoříte-li se do jejího poslechu, při tónech hudby dokážete zapomenout na každodenní starosti a pokojně se kocháte životem, relaxujete. Budu se opakovat, ale hudba v podání mistrů, to je prostě zaručený lék, lék bez vedlejších účinků. Takže pozor! Konec srpna a začátek září patří mimo jiné i 8. ročníku hudebního festivalu Zlatá Pecka, jehož matkou, patronkou, zakladatelkou a každoroční "tvůrkyní", která byla u zrodu, světově uznávaná mezzosopranistka, vážená a milá paní Dagmar Peckova.

Program, téma i obsazení koncertů je plně v její kompetenci. Čtrnáct dnů nabídne zhruba dvacet individuálních akcí v různých městech kraje, respektive ČR. Chrudimí počínaje, Holicemi, Prahou, Letohradem, Vysokým Mýtem, Českou Třebovou atd., až Pardubicemi konče. V hudbě život Čechů, prohlásil kdysi Bedřich Smetana. To platilo, platí a platit bude i dále. Čeští pěvci, instrumentalisté i orchestry šíří slávu naší hudby po celém světě i okolí, takže proč si to neužít i u nás! Festival Zlatá Pecka představí díla klasiků, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, ale i začínajících a talentovaných autorů. To samé platí i o účinkujících. Návštěvníci se mohou těšit jak na stálice hudebního nebe, tak i na vycházející, mladé a talentované hvězdičky. Jak si můžete přečíst na festivalových webových stránkách, tento cyklus nádherných akcí není, nebyl a nebude festivalem pro snoby ve fracích, bude dělat radost všem, kdo mají rádi krásnou hudbu.

Dress codem je dobrá nálada, smysl pro krásu a pocit sounáležitosti se stejně naladěnými lidmi. Slavnostní zahájení festivalu už proběhlo v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi svatou mší a požehnáním v neděli dne 25. 8. 2024. Závěrečný koncert Zlatá Pecka Gala se uskuteční v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích dne 7. 9. 2024. Jelikož pocházím z Dolní Rovně, milerád tlumočím zprávu i všem příznivcům profesionální kultury, že dvě z plánovaných akcí proběhnou dne 31. 8. 2024 i v Holicích, jednak v prostranství před sokolovnou, dále i v Kulturním domě v Holicích. Zajímavost? Přítomna bude i samotná ikona nejvyššího formátu mezinárodního hudebního nebe, vážená a milá paní Dagmar Pecková! A co byste možná nečekali, bude v Holicích dokonce vařit.

Chrudim je krásné město a i tento festival je krásný, proto jsem nemohl nezavítat na jeho úvodní akci. Do Chrudimi dorazili z Holic dokonce i zástupci Klubu českých velocipedistů, se kterými našla společnou řeč paní Pecková při její návštěvě akcí v Holicích minulý rok. Zajímavostí je to, že předseda spolku K.Č.V. Holice, pan Formánek Tomáš absolvoval na svém velkém kole v minulých čtyřech dnech 290 km dlouhou trasu do Víďně. Přesto do Chrudimi, zdráv a v pohodě dorazil.

Jak je u mne (ne)dobrým zvykem, fotoaparát jsem měl s sebou, abych tam případně vyfotil i něco pro vás. Přátelé, co víc, dokonce jsem obral o pár minut drahocenného času i paní Dagmar Peckovou. Vysypal jsem na ni pár dotazů. Tak šup s tím ven, co jsem se dozvěděl: Jedná se o osmý ročník festivalu, stále rozšiřujeme jeho akce v rámci kraje, jedna akce bude i v Praze a Pecka bude i na hradu Pecka. Tam paní Dagmar bude též zpívat, Na ostatních akcích bude v rámci organizačního zajištění též přítomna a bude i moderovat. Světově uznávaná operní pěvkyně je hrda na to, že v rámci festivalu dostávají prostor mladí talentovaní instrumentalisté, autoři i pěvci, kteří se dokážou následně uplatnit u nás i v zahraničí.

Ctí pro pořadatele je letos to, že festival zahájil v Chrudimi mší svatou, kterou sloužil na základě pozvání pan biskup Václav Malý, společně s knězem místní farnosti. V průběhu mše zazněla Lužanská mše Antonína Dvořáka pro sóla a sbor, když za varhanami seděl a úžasně je rozezvučel právě jeden z mladých talentů, Adam Suk. Kdo účinkoval dále? Ludmila Pergelová, soprán, Tereza Papoušková, mezzosoprán, Andrej Vancel, tenor, Daniel Kfelíř, baryton a taky spojené sbory Salvátor Chrudim a Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice pod taktovkou dirigenta Tomáše Židka. Potěšena byla i tím, že zahajovací mše se osobně zúčastnil mimo jiné krajský hetman, pan JUDr. Martin Netolický Ph.D., náměstek hejtmana pan Roman Línek, senátor Jan Tecl, či čestný prezident festivalu Zlatá Pecka, pan Mgr. Petr Řezníček.

Osobně si velice vážím toho, že tato světová ikona věnovala čas i mým laickým zvídavým otázkám, byla ochotna předstoupit ke zvěčnění i před můj fotoaparát. Vždyť v souvislosti se Zlatou Peckou absolvovala v posledních dnech hned několik televizních natáčení (včetně přímého vysílání) pro různé kanály TV, absolvovala přímé rozhlasové vysílání, prostě stala se výrazně vytíženým bodem mediálního zájmu a k tomu vyřizování spousty větších či menších organizačních záležitostí.

V neděli dne 25. 8. 2024 začal nádherný pracovní maraton pro všechny zainteresované. Vážím si jich a přeji jim natřískané sály, kostely a všechna prostranství do akce zapojená. Díky, že takovéto akce byly, jsou a budou, díky všem zainteresovaným, včetně kraje, firem a hlavně všech zainteresovaných jedinců. Hudba je lék!

S poděkováním a úctou jsem se po slavnostním zahájení festivalu Zlatá Pecka v Kostele Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi s paní Dagmar Peckovou rozloučil. Popřáli jsme si brzkou viděnou právě na akcích v Holicích dne 31. 8. 2024. Holičáci, přijďte v hojném počtu a nenechte si tuto skvělou akcí ujít! Platí to, co zaznělo v Chrudimi z úst Mgr. Řezníčka, kdo nepřijde, o hodně přijde. Krásný zbytek léta všem, přátelé! Kultura žije, Bohu dík!